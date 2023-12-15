Так, у США, встановивши біля будинку три прикраси у вигляді різдвяних оленів, чоловік, на ім'я Елвін не очікував, що дуже скоро до нього в гості навідається ведмідь. Маленький спойлер – фігури не вистояли в сутичці з хуліганом.

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В США ведмідь атакував оленів, що світяться

До жителя Лонгвуда, що у Флориді, з'явився ведмідь, який дуже зацікавився оленями, що світяться. Шкода, але прикраси були не готові до нападу і виявилися переможеними.

Одного оленя ведмедик збив лапою і просто повалив на землю, а другого ще й потягнув із собою. З усієї компанії на ногах залишився стояти тільки третій олень, і прикраса, що залишилася на самоті, виглядала досить сумно.

Як це було: дивіться відео

Добре, що домовласник знайшов у собі сили вважати цей випадок хоча й прикрим, але досить смішним.

Ведмідь увірвався в будинок і вкрав лазанью

В США камера відеоспостереження зафіксувала величезного ведмедя, який проникав в дім через відчинене вікно. Після цього ведмідь підійшов прямо до холодильника, з'ївши цілу лазанью.

Тварина без проблем відкрила ящик морозильної камери, засунула туди свою морду і успішно дістала заморожену лазанью. Здійснивши "місію", ведмідь без зайвих зусиль втік через те саме вікно.

В зоопарку Китаю ведмеді станцювали танець

Відвідувач китайського зоопарку виконав традиційний танець "Квіткове рукостискання". Одразу 3 чорні ведмеді спонтанно піднялися на задні лапи й приєдналися до танцю.

Одна з тварин бездоганно виконала танець, а інші два ведмеді постали перед труднощами. З усім тим, туристи були в захваті від дій звірів. Відео одразу завірусилося у мережі.