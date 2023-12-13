На контролі вони виявили двох азійських видр і лугового собаку, захованих у спідній білизні 22-річного туриста. Цей інцидент проливає світло на постійну проблему контрабанди дикої природи в Таїланді, оскільки подібні випадки вже були виявлені раніше.

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22-річний турист перевозив у трусах видр

Під час сміливого та незаконного кроку мандрівника затримали в аеропорту, коли він збирався сісти на рейс, що прямував до Тайбею, Тайвань. Він хотів здійснити перевезення дитинчат екзотичних тварин, придбаних на підпільному "чорному ринку".

Чоловік винахідливо сховав істот у трьох чорних шкарпетках, які помістив у свої дизайнерські труси.

22-річний турист перевозив у трусах видр / Фото ViralPress

Правоохоронні органи Таїланду успішно затримали підозрюваного в незаконній торгівлі рідкісними тваринами. Цій особі висунули звинувачення за кількома суворими законами про збереження та захист тварин.

Швидке втручання місцевого Департаменту охорони дикої природи забезпечило безпеку та добробут врятованих від контрабанди ссавців. Вони тепер перебувають під їхньою опікою та захистом.

Видр виявили у трусах туриста / Фото ViralPress

Таїланд не є воротами для контрабанди екзотичних тварин. Ми зловимо кожного, хто намагатиметься взяти тварин у літаки,

– запевнив очільник митниці Фантхонг Лойкулнант.

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Так склалось, що Таїланд є важливим транзитним вузлом для незаконної торгівлі тваринами. Контрабандисти часто перевозять екзотичних та рідкісних звірів до сусіднього Китаю.

Пасажир приніс на рейс особистий парашут

Чоловік на рейсі Spirit Airlines став зіркою тіктоку. Пасажир прихопив на рейс власний парашут у рюкзаку. Його дівчина Каган Брукс зафільмувала на камеру, як пара проходить на посадку і знаходить свої місця. Рюкзак із парашутом герой відео розмістив у відділі для ручної поклажі.

Звісно, більшість пасажирів літака зрозуміли, що це пранк. Але деякі користувачі тіктока сприйняли відео цілком серйозно. Дехто навіть назвав такий прийом "‎Найкращою ідеєю усіх часів".