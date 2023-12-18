Так-от тепер бодай одна сім'я стала свідками такого курйозного інциденту. Їм навіть вдалося зазняти це на камеру.

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Миша розбудила господарів дзвінком у двері

О 1:30 ночі сімейство з Нової Шотландії (Канада) було розбуджене несподіваним дзвінком у двері.

Запізнілою гостею, як не дивно, виявилася звичайна мишка, яка двома лапками випадково натиснула на кнопку дзвінка і всіх переполошила. Ймовірно, вона хотіла перевірити, чи вдома господарі.

Як мишка перевіряла чи вдома господарі: дивіться відео

Тепер домовласники жартують над ввічливістю гризуна, який не тільки прийшов із візитом, а й був настільки люб'язний подзвонити у двері. Хоча хотілося б, щоб усе сталося не в таку пізню годину.

Мережу розсмішило сонне кошеня, яке відмовляється прокидатися

У відео, яке нещодавно з'явилося в Інтернеті, було оприлюднено переконливу демонстрацію ранкового небажання вставати з ліжка серед тварин. Подібно до людей, ці пухнасті істоти не бажають рано вставати, віддаючи перевагу розкоші в комфорті свого ліжка.

Кадри демонструють яскравий приклад цього ранкового протесту з чарівним, але сонним кошеням. Своїми мініатюрними лапками він відважно протистоїть спробам господаря розбудити його. Очі чотирилапого залишаються міцно закритими, не залишаючи жодних сумнівів, що про підйом просто не може бути й мови.

Кіт захотів стати рибкою і заліз в акваріум

Котики завжди цікавляться всім, що їх оточує – пухнастих так і кортить дослідити кожну частинку свого помешкання. Зокрема, це можуть бути і речі, які належать іншим мешканцям. Так, в одній сім'ї живе кіт, якого дуже цікавив акваріум. Відео, яке опублікували господарі, ще раз доводить, що кішки – це рідина.

Господарі спочатку були впевнені, що їхній кіт хоче поласувати рибкою. Однак, їхня думка швидко змінилася, коли вони почали чистити акваріум і тимчасово витягли рибок. Дивно, але кіт не гаяв часу, і відразу спробував забратися в нього. І йому вдалося забратися в акваріум і лягти там зі зручністю.