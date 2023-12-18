Так вот теперь хоть одна семья стала свидетелями такого курьезного инцидента. Им даже удалось снять это на камеру.

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Мышь разбудила хозяев звонком в дверь

В 1:30 ночи семейство из Новой Шотландии (Канада) было разбужено неожиданным звонком в дверь.

Запоздавшей гостей, как ни странно, оказалась обычная мышка, которая двумя кавычками случайно нажала кнопку звонка и всех переполошила. Вероятно, она хотела проверить, дома ли хозяева.

Как мышка проверяла дома ли хозяева: смотрите видео

Теперь домовладельцы шутят над вежливостью грызуна, который не только пришел с визитом, но и был так любезен позвонить в дверь. Хотя хотелось бы, чтобы все произошло не в такой поздний час.

Сеть рассмешил сонного котенка, который отказывается просыпаться

В видео, которое недавно появилось в Интернете, была обнародована убедительная демонстрация утреннего нежелания вставать с постели среди животных. Подобно людям, эти пушистые существа не желают рано вставать, предпочитая роскошь в комфорте своей кровати.

Кадры демонстрируют яркий пример этого утреннего протеста с волшебным, но сонным котёнком. Своими миниатюрными кавычками он смело противостоит попыткам хозяина разбудить его. Глаза четырёхлапого остаются крепко закрытыми, не оставляя никаких сомнений, что о подъеме просто не может быть и речи.

Кот захотел стать рыбкой и залез в аквариум.

Котики всегда интересуются всем, что их окружает – пушистых так и хочется исследовать каждую частицу своего дома. В частности, это могут быть и вещи, принадлежащие другим жителям. Да, в одной семье живет кот, которого очень интересовал аквариум. Видео, опубликованное хозяевами, еще раз доказывает, что кошки – это жидкость.

Хозяева сначала были уверены, что их кот хочет полакомиться рыбкой. Однако их мнение быстро изменилось, когда они начали чистить аквариум и временно вытащили рыбок. Странно, но кот не терял времени, и сразу попытался забраться в него. И ему удалось забраться в аквариум и лечь там с удобством.