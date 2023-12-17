Так, поблизу озера Тахо в американській Каліфорнії стався подібний інцидент – лижник Тао Фенг спускався з однієї з трас на гірськолижному курорті Хевенлі, й мало не врізався у чорного ведмедя. Це чоловіку вдалося зафіксувати на камеру.

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Лижник їхав із гори й мало не врізався у ведмедя

В опублікованому ролику показано, як група лижників безтурботно спускається по доглянутій трасі із засніженої гори, коли ліворуч по схилу вибігає ведмідь і за кілька секунд до зіткнення із Фенгом спускається вниз до лісу.

Я ледь не врізався у ведмедя, що катався зі мною на лижах. Спершу не зрозумів, що це ведмідь, аж поки він не підбіг занадто близько,

— написав Фенг в описі.

Як це було: дивіться відео

За його словами, він боявся, що тварина нападе, якщо зупинитися. Тому єдине, про що думав чоловік, – це швидко втекти.

До слова, район Тахо є домом для величезної популяції чорних ведмедів у Північній Америці. Експерти кажуть, що тварини через надлишок їжі, залишеної туристами, перестали впадати у сплячку. Тож упродовж всього року вони "активні вдень та вночі".

В Українських Карпатах туристка натрапила на величезного ведмедя

Під час самотнього походу в Карпатах альпіністка зі Львова Антоніна Черній натрапила на "величезного, як танк" ведмедя. Зустріч зі звіром Тоня зняла на камеру, й поділилася з користувачами отриманими кадрами.

Несподівана зустріч сталася, коли Антоніна підіймалася на гору Висока поблизу Осмолоди. За її словами, тварина була "величезна, як танк" і перебувала від неї всього за 150 – 200 метрів. Але, альпіністка не злякалася, дістала телефон і зафільмувала зустріч.

В США ведмідь атакував оленів, що світяться

У США, встановивши біля будинку три прикраси у вигляді різдвяних оленів, чоловік, на ім'я Елвін не очікував, що дуже скоро до нього в гості навідається ведмідь. Його дуже зацікавили оленями, що світяться. Шкода, але прикраси були не готові до нападу і виявилися переможеними.

Одного оленя ведмедик збив лапою і просто повалив на землю, а другого ще й потягнув із собою. З усієї компанії на ногах залишився стояти тільки третій олень, і прикраса, що залишилася на самоті, виглядала досить сумно.