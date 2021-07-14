Якщо ви планували заводити собі саме цього собаку, ознайомтесь в нашій статті з детальною інформацією про лабрадора.

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Історія породи лабрадор

Лабрадори-ретривери родом з острова Ньюфаундленд, біля північно-східного узбережжя Атлантики Канади. Спочатку звані собаками святого Іоанна, лабрадори служили супутниками та помічниками місцевих рибалок, починаючи з 1700 років.

Хоча їхня спадщина невідома, багато хто вважає, що собака Сент-Джонс була схрещена з собакою Ньюфаундленд та іншими маленькими місцевими водними собаками.

Іноземці помітили корисність собаки та її вдачу, і англійські спортсмени імпортували кілька лабрадорів до Англії, щоб служити для полювання. Другий граф Малмсбері був одним із перших, і собаки святого Джона були перевезені до Англії десь приблизно в 1830 році. Третій граф Малмсбері був першим, хто назвав собак лабрадорами.



Історія розвитку породи лабрадор налічує понад 400 років / Фото з Unsplash

У Ньюфаундленді порода зникла через державні обмеження та податкове законодавство. Сім'ям дозволялося утримувати не більше однієї собаки, а володіння самкою підлягало високим податкам, тому цуценят-дівчат виганяли зі зграї.

В Англії порода вижила, і Кінологічний клуб визнав лабрадора-ретривера як особливу породу в 1903 році.

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Популярність породи справді почала зростати після Другої світової війни, і в 1991 році лабрадор-ретривер став найпопулярнішою собакою.

Сьогодні лабрадор працюють у сфері виявлення наркотиків та вибухових речовин, пошуку та порятунку, терапії, допомоги людям з інвалідністю. Вони також досягають успіхів у всіх формах собачих змагань.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Головне про лабрадорів

Лабрадори-ретривери люблять їсти та дуже швидко можуть отримати ожиріння, якщо їх перегодувати. Обмежте ласощі у раціоні, дотримуйтесь дієти та навантажуйте лабрадорів фізичними вправами. І майте на увазі, що великий апетит лабрадорів поширюється навіть на неїстівні продукти.

Лабрадори-ретривери були виведені для фізично складних робіт, і вони мають високу енергію, яка поєднується з робочою породою. Їм потрібно щонайменше від 30 до 60 хвилин вправ на день. Без цього вони можуть вивести свою накопичену енергію руйнівними способами, такими як гавкання та жування.



Лабрадори – песики, які потребують значних фізичних навантажень / Фото з Unsplash

Лабрадори мають хорошу репутацію, і багато людей вважають, що їм не потрібне навчання. Але лабрадори – це великі, енергійні тварини, і, як і всіх собак, їх потрібно навчати хорошим собачим манерам.

Характер та темперамент лабрадорів

Лабрадори мають репутацію однієї з найбільш миловидних порід, і це цілком заслужено. Вони дружні, прагнуть сподобатися і доброзичливі як до людей, так і до інших тварин.

Окрім такої особистості, вони володіють розумом та прагненням сподобатися, завдяки чому їх легко тренувати. Навчання однозначно необхідне, оскільки ця порода має багато енергії. Ця порода потребує активності, як фізичної, так і розумової, щоб вони завжди були щасливі.

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Лабрадор-ретривер не тільки любить дітей, вони насолоджуються гомоном, який вони приносять із собою. Однак, як і всіх собак, їх потрібно навчити діяти навколо дітей – і дітей потрібно навчити, як діяти навколо собаки.

Лабрадор повинен бути поруч із сім'єю. Якщо вони залишаться наодинці занадто довго, вони, мабуть, заплямують свою репутацію: самотній лабрадор здатен на руйнацію.

Вам потрібно буде бути особливо обережними, якщо ви виховуєте щеня лабрадора. Не дозволяйте своєму цуценяті лабрадору бігати та грати на дуже твердих поверхнях, таких як тротуар, до досягнення ними як мінімум двох років, поки їх суглоби повністю не сформуються.

Як і всі ретривери, лабрадор любить постійно щось тримати у роті. Вони також жують, тому постійно тримайте міцні іграшки у своєму розпорядженні.

Здоров'я лабрадорів

Лабрадори-ретривери, як правило, здорові, але, як і всі породи, вони схильні до певних захворювань. Не всі лабрадори хворіють на них, але важливо знати про певні хвороби якщо ви розглядаєте цю породу.

Дисплазія тазостегнового суглоба – це спадковий стан, при якому стегно не прилягає щільно до кульшового суглоба. У деяких собак проявляється біль і кульгавість на одній або обох задніх ногах.

тазостегнового суглоба – це спадковий стан, при якому стегно не прилягає щільно до кульшового суглоба. У деяких собак проявляється біль і кульгавість на одній або обох задніх ногах. У міру старіння собаки може розвиватися артрит . Важливо вчасно та регулярно проходити обстеження за допомогою рентгенологічного скринінгу на дисплазію кульшового суглоба. Не можна розводити собак з такою хворобою.

. Важливо вчасно та регулярно проходити обстеження за допомогою рентгенологічного скринінгу на дисплазію кульшового суглоба. Не можна розводити собак з такою хворобою. Дисплазія ліктьового суглоба : це спадковий стан, характерний для собак великих порід. Вважається, що це спричинено різними темпами росту трьох кісток, що складають лікоть собаки, що спричиняє в'ялість суглобів. Це може призвести до хворобливої ​​кульгавості.

: це спадковий стан, характерний для собак великих порід. Вважається, що це спричинено різними темпами росту трьох кісток, що складають лікоть собаки, що спричиняє в'ялість суглобів. Це може призвести до хворобливої ​​кульгавості. Остеохондрозне розсіювання (ОКР): цей ортопедичний стан, спричинений неправильним розростанням хряща в суглобах, зазвичай виникає в ліктях, але це спостерігалося і в плечах. Це викликає болюче твердіння суглоба, аж до того, що собака не може зігнути лікоть. Це може бути виявлено у собак вже у віці від чотирьох до дев'яти місяців. Перегодовування "формулою росту" для цуценят або високобілкової їжі може сприяти розвитку цієї хвороби.

(ОКР): цей ортопедичний стан, спричинений неправильним розростанням хряща в суглобах, зазвичай виникає в ліктях, але це спостерігалося і в плечах. Це викликає болюче твердіння суглоба, аж до того, що собака не може зігнути лікоть. Це може бути виявлено у собак вже у віці від чотирьох до дев'яти місяців. Перегодовування "формулою росту" для цуценят або високобілкової їжі може сприяти розвитку цієї хвороби. Катаракта : як і у людини, собача катаракта характеризується каламутними плямами на кришталику ока, які з часом можуть рости. Вони можуть розвинутися в будь-якому віці та часто не погіршують зір, хоча в деяких випадках вони спричиняють серйозну втрату зору. Зазвичай катаракту можна видалити хірургічним шляхом з хорошими результатами.

: як і у людини, собача катаракта характеризується каламутними плямами на кришталику ока, які з часом можуть рости. Вони можуть розвинутися в будь-якому віці та часто не погіршують зір, хоча в деяких випадках вони спричиняють серйозну втрату зору. Зазвичай катаракту можна видалити хірургічним шляхом з хорошими результатами. Прогресуюча атрофія сітківки (PRA): це сімейство очних захворювань, яке передбачає поступове погіршення стану сітківки. На початку захворювання собаки стають сліпими на ніч. У міру прогресування захворювання вони також втрачають денний зір. Багато собак дуже добре пристосовуються до обмеженої або повної втрати зору, якщо їх оточення залишається незмінним.

(PRA): це сімейство очних захворювань, яке передбачає поступове погіршення стану сітківки. На початку захворювання собаки стають сліпими на ніч. У міру прогресування захворювання вони також втрачають денний зір. Багато собак дуже добре пристосовуються до обмеженої або повної втрати зору, якщо їх оточення залишається незмінним. Епілепсія : лабрадори можуть страждати епілепсією, яка спричиняє легкі або важкі напади. Судоми можуть проявлятися внаслідок незвичної поведінки, наприклад, швидкого бігу.

: лабрадори можуть страждати епілепсією, яка спричиняє легкі або важкі напади. Судоми можуть проявлятися внаслідок незвичної поведінки, наприклад, швидкого бігу. Дисплазія трикуспідального клапана (ТВК): ТВК – це вроджена вада серця, яка все частіше виникає у породи лабрадор. Цуценята народжуються з ТВК, що є вадою розвитку трикуспідального клапана в правій частині серця. Він може бути легким або важким; одні собаки живуть без симптомів, інші гинуть. ТВК виявляється за допомогою УЗД.

(ТВК): ТВК – це вроджена вада серця, яка все частіше виникає у породи лабрадор. Цуценята народжуються з ТВК, що є вадою розвитку трикуспідального клапана в правій частині серця. Він може бути легким або важким; одні собаки живуть без симптомів, інші гинуть. ТВК виявляється за допомогою УЗД. Міопатія : вражає м'язи та нервову систему. Перші ознаки спостерігаються рано, починаючи з шести тижнів і часто до семимісячного віку. Щеня з міопатією втомлене, скуте, коли гуляє, може впасти після фізичних вправ.

: вражає м'язи та нервову систему. Перші ознаки спостерігаються рано, починаючи з шести тижнів і часто до семимісячного віку. Щеня з міопатією втомлене, скуте, коли гуляє, може впасти після фізичних вправ. Холодний хвіст : це доброякісний, хоча і хворобливий стан, загальний для лабрадорів та інших ретриверів. Під час цього захворювання хвіст собаки млявий. Вважається, що це проблема пов'язана з м'язами між хребцями у хвості.

: це доброякісний, хоча і хворобливий стан, загальний для лабрадорів та інших ретриверів. Під час цього захворювання хвіст собаки млявий. Вважається, що це проблема пов'язана з м'язами між хребцями у хвості. Вушні інфекції: любов лабрадорів до води, в поєднанні з опущеним вухом, роблять їх схильними до вушних інфекцій. Щотижнева перевірка та очищення, якщо це необхідно, допомагає запобігти зараженню.



Лабрадори схильні до ожиріння, якщо не мають вдосталь фізнавантажень / Фото з Unsplash

Годування лабрадорів

Рекомендована щоденна кількість: 2,5 – 3 склянки високоякісного сухого корму на день, розділений на два приймання їжі.

Примітка: скільки їсть ваша доросла собака, залежить від її розміру, віку, комплекції, метаболізму та рівня активності. Собаки - це окремі особи, як і люди, і їм не всім потрібна однакова кількість їжі. Якість корму для собак, який ви купуєте, також грає важливу роль.

Підтримуйте свого лабрадора в хорошій формі, вимірюючи їжу та годуючи двічі на день, замість того, щоб постійно залишати їжу. Якщо ви не впевнені, чи мають вони надмірну вагу, проведіть очний і практичний тест.

Спочатку погляньте на них знизу. Ви повинні бачити талію. Потім покладіть руки на спину, великі пальці вздовж хребта, пальцями розведіть вниз. Ви повинні відчувати, але не бачити їх ребра, не натискаючи сильно. Якщо ви не можете цього зробити, їм потрібно менше їжі та більше вправ.

Вам потрібно бути особливо обережними, якщо ви виховуєте щеня лабрадора. Ці собаки ростуть дуже швидко у віці від чотирьох до семи місяців, що робить їх сприятливими до розладів кісток. Годуйте цуценя якісною, низькокалорійною їжею, яка не дає їм рости занадто швидко.

Забарвлення лабрадора і догляд за твариною

Гладка та легка в догляді шерсть лабрадорів має два шари: короткий, товстий, прямий верхній шар та м'який, стійкий до атмосферних впливів підшерсток. Двошарова шуба захищає їх від холоду та вологи, що допомагає їм виконувати роль ретривера для мисливців.

Забарвлення шерсті буває трьох кольорів:

шоколадного,

чорного,

жовтого (майже золотистого).

Чорний був улюбленим кольором серед ранніх заводчиків, але з роками жовті та шоколадні лабрадори стали популярними. Деякі заводчики нещодавно почали продавати "рідкісних" кольорових лабрадорів-ретриверів, таких як полярно-білий або лисяче-рудий. Ці відтінки насправді не рідкість – вони є різновидом жовтого лабрадора.

Ця порода собак багато линяє, тому варто придбати ручний пилотяг і щодня чистити собаку.

Лабрадорам потрібно приймати ванну приблизно кожні два місяці, щоб вони виглядали чистими та добре пахли.



Лабрадор шоколадного забарвлення / Фото з Unsplash

Чистіть зуби лабрадору принаймні два-три рази на тиждень, щоб усунути накопичення зубного каменю та бактерій, які ховаються всередині нього. Щоденне чищення зубів ще краще, якщо ви хочете запобігти захворюванню ясен і неприємному запаху з рота.

Обрізайте нігті один – два рази на місяць, якщо ваша собака не зношує їх природним шляхом. Якщо ви чуєте, як вони клацають по підлозі, вони занадто довгі. Короткі, акуратно підстрижені нігті підтримують ноги в хорошому стані та запобігають подряпинам.

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Почніть привчати лабрадора до чищення та обстеження, коли вын щеня. Часто обробляйте лапи. Зробіть грумінг позитивним досвідом, наповненим похвалою та нагородами, і ви закладете основу для легких ветеринарних іспитів та інших дій, коли вони дорослі.

Доглядаючи, перевіряйте наявність виразок, висипань або ознак інфекції, таких як почервоніння, болючість або запалення на шкірі, носі, роті та очах, а також на ногах. Очі повинні бути прозорими, без почервоніння і виділень. Ваш ретельний щотижневий огляд допоможе вам рано виявити потенційні проблеми зі здоров'ям.

Ціна породи

Придбання лабрадора-ретрівера у заводчика може коштувати від 300 до 1000 доларів. Однак ваші витрати на придбання цуценя лабрадора можуть також становити понад 2500 доларів. Особливо, якщо щеня, якого ви хочете придбати, походить від чемпіонської крові.