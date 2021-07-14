Если вы планировали заводить себе именно эту собаку, ознакомьтесь в нашей статье с подробной информацией о лабрадоре.

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История породы лабрадор

Лабрадоры-ретриверы родом с острова Ньюфаундленд, у северо-восточного побережья Атлантики Канады. Сначала называемые собаками святого Иоанна, лабрадоры служили спутниками и помощниками местных рыбаков, начиная с 1700 годов.

Хотя их наследие неизвестно, многие считают, что собака Сент-Джонс была скрещенная с собакой Ньюфаундленд и другими маленькими местными водными собаками.

Иностранцы заметили полезность собаки и ее характер, и английские спортсмены импортировали несколько лабрадоров в Англию, чтобы служить для охоты. Второй граф Малмсбери был одним из первых, и собаки святого Джона были перевезены в Англию где-то примерно в 1830 году. Третий граф Малмсбери был первым, кто назвал собак лабрадором.



История развития породы лабрадор насчитывает более 400 лет / Фото с Unsplash

В Ньюфаундленде порода исчезла из-за государственных ограничений и налоговом законодательстве. Семьям разрешалось содержать не более одной собаки, а обладание самкой подлежало высоким налогам, поэтому щенков-самок выгоняли из стаи.

В Англии порода выжила, и Кинологический клуб признал лабрадора-ретривера как особую породу в 1903 году.

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Популярность породы действительно начала расти после Второй мировой войны, и в 1991 году лабрадор-ретривер стал самой популярной собакой.

Сегодня лабрадор работают в сфере выявления наркотиков и взрывчатых веществ, поиска и спасения, терапии, помощи людям с инвалидностью. Они также добиваются успехов во всех формах собачьих соревнований.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Главное в Лабрадор

Лабрадоры-ретриверы любят есть и очень быстро могут получить ожирение, если их перекормить. Ограничьте сладости в рационе, соблюдайте диету и нагружайте лабрадоров физическими упражнениями. И имейте в виду, что большой аппетит лабрадоров распространяется даже на несъедобные продукты.

Лабрадоры-ретриверы были выведены для физически сложных работ, и они имеют высокую энергию, которая сочетается с рабочей породой. Им нужно минимум от 30 до 60 минут упражнений в день. Без этого они могут вывести свою накопленную энергию разрушительными способами, такими как лай и жевания.



Лабрадоры – собачки, которые требуют значительных физических нагрузок / Фото с Unsplash

Лабрадоры имеют ​​хорошую репутацию, и многие считают, что им не нужно обучение. Но лабрадоры – это большие, энергичные животные, и, как и всех собак, их нужно учить хорошим собачьим манерам.

Характер и темперамент лабрадоров

Лабрадоры имеют репутацию одной из самых миловидных пород, и это вполне заслуженно. Они дружны, стремятся понравиться и доброжелательные как к людям, так и к другим животным.

Кроме такой личности, они обладают разумом и стремлением понравиться, благодаря чему их легко тренировать. Обучение однозначно необходимо, поскольку эта порода имеет много энергии. Эта порода требует активности, как физической, так и умственной, чтобы она всегда были счастливы.

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Лабрадор-ретривер не только любит детей, они наслаждаются шумом, который они приносят с собой. Однако, как и всех собак, их нужно научить действовать вокруг детей – и детей нужно научить, как действовать вокруг собаки.

Лабрадор должен быть рядом с семьей. Если они останутся наедине слишком долго, они, видимо, запятнают свою репутацию: одинокий лабрадор способен на разрушение.

Вам нужно будет быть особенно осторожными, если вы воспитываете щенка лабрадора. Не позволяйте своему щенку бегать и играть на очень жестких поверхностях, таких как тротуар, до достижения ими как минимум двух лет, пока их суставы полностью не сформируются.

Как и все ретриверы, лабрадор любит постоянно что-то держать во рту. Они также жуют, поэтому постоянно держите прочные игрушки рядом.

Здоровье лабрадоров

Лабрадоры-ретриверы, как правило, здоровые, но, как и все породы, они подвержены определенным заболеваниям. Не все лабрадоры болеют ними, но важно знать об определенных болезни если вы рассматриваете эту породу.

Дисплазия тазобедренного сустава – это наследственное состояние, при котором бедро не прилегает плотно к тазобедренному суставу. У некоторых собак проявляется боль и хромота на одной или обеих задних ногах.

По мере старения собаки может развиваться артрит . Важно своевременно и регулярно проходить обследование с помощью рентгенологического скрининга на дисплазию тазобедренного сустава. Нельзя разводить собак с такой болезнью.

Дисплазия локтевого сустава : это наследственный состояние, характерное для собак крупных пород. Считается, что это вызвано различными темпами роста трех костей, составляющих локоть собаки, вызывает вялость суставов. Это может привести к болезненной хромоты.

Остеохондрозные рассеяния (ОКР): это ортопедическое состояние, вызванное неправильным разрастанием хряща в суставах, обычно возникает в локтях, но это наблюдалось и в плечах. Это вызывает болезненное твердение сустава, вплоть до того, что собака не может согнуть локоть. Это может быть обнаружено у собак уже в возрасте от четырех до девяти месяцев. Перекорм "формулой роста" для щенков или высокобелковой пищи может способствовать развитию этой болезни.

Катаракта : как и у человека, собачья катаракта характеризуется мутными пятнами на хрусталике глаза, которые со временем могут расти. Они могут развиться в любом возрасте и часто не ухудшают зрение, хотя в некоторых случаях они вызывают серьезную потерю зрения. Обычно катаракту можно удалить хирургическим путем с хорошими результатами.

Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA): это семейство глазных заболеваний, которое предусматривает постепенное ухудшение состояния сетчатки. В начале заболевания собаки становятся слепыми на ночь. По мере прогрессирования заболевания они также теряют дневное зрение. Многие собаки очень хорошо приспосабливаются к ограниченной или полной потери зрения, если их окружения остается неизменным.

Эпилепсия : лабрадоры могут страдать эпилепсией, которая вызывает легкие или тяжелые приступы. Судороги могут проявляться вследствие необычного поведения, например быстрого бега.

Дисплазия трикуспидального клапана (ТВК): ТВК – это врожденный порок сердца, который все чаще возникает у породы лабрадор. Щенки рождаются с ТВДК что является пороком развития трикуспидального клапана в правой части сердца. Он может быть легким или тяжелым; одни собаки живут без симптомов, другие погибают. ТВК выявляется с помощью УЗИ.

Миопатия : поражает мышцы и нервную систему. Первые признаки наблюдаются рано, начиная с шести недель и часто до семимесячного возраста. Щенок с миопатией усталый, скованный, когда гуляет, может упасть после физических упражнений.

Холодный хвост : это доброкачественное, хотя и болезненное состояние, общее для лабрадоров и других ретриверов. Во время этого заболевания хвост собаки вялый. Считается, что это проблема связана с мышцами между позвонками в хвосте.

Ушные инфекции : любовь лабрадоров к воде, в сочетании с опущенным ухом, делают их склонными к ушным инфекциям. Еженедельная проверка и очистка, если это необходимо, помогает предотвратить заражение.



Лабрадоры склонны к ожирению, если не имеют достаточно физнагрузок / Фото с Unsplash

Кормление лабрадоров

Рекомендуемое ежедневное количество: 2,5 – 3 стакана высококачественного сухого корма в день, разделенный на два приема пищи.

Примечание : сколько ест ваша взрослая собака, зависит от ее размера, возраста, комплекции, метаболизма и уровня активности. Собаки – это отдельные особи, как и люди, и им не всем нужно одинаковое количество пищи. Качество корма для собак, который вы покупаете, также играет важную роль.

Поддерживайте своего лабрадора в хорошей форме, измеряя пищу и кормя дважды в день, вместо того, чтобы постоянно оставлять пищу. Если вы не уверены, имеют ли они избыточный вес, проведите глазной и практический тест.

Сначала посмотрите на них снизу. Вы должны видеть талию. Затем положите руки на спину, большие пальцы положите вдоль позвоночника, пальцами разведите вниз. Вы должны чувствовать, но не видеть их ребра, не нажимая сильно. Если вы не можете этого сделать, им нужно меньше пищи и больше упражнений.

Вам нужно быть особенно осторожными, если вы воспитываете щенка лабрадора. Эти собаки растут очень быстро в возрасте от четырех до семи месяцев, что делает их подходящими к расстройствам костей. Кормите щенка качественной, низкокалорийной пищей, которая не дает им расти слишком быстро.

Окраска лабрадора и уход за животным

Гладкая и легкая в уходе шерсть лабрадоров имеет два слоя: короткий, толстый, прямой верхний слой и мягкий, устойчивый к атмосферным воздействиям подшерсток. Двухслойная шуба защищает их от холода и влаги, помогает им выполнять роль ретривера для охотников.

Окраска шерсти бывает трех цветов:

шоколадного,

черного,

желтого (почти золотистого).

Черный был любимым цветом среди ранних заводчиков, но с годами желтые и шоколадные лабрадоры стали популярней. Некоторые заводчики недавно начали продавать "редких" цветных лабрадоров-ретриверов, как полярно-белый или лисий-рыжий. Эти оттенки на самом деле не редкость – они являются разновидностью желтого лабрадора.

Эта порода собак много линяет, поэтому стоит приобрести ручной пылесос и ежедневно чистить собаку.

Лабрадорам нужно принимать ванну примерно каждые два месяца, чтобы они выглядели чистыми и хорошо пахли.



Лабрадор шоколадного окраса / Фото с Unsplash

Чистите зубы лабрадора по крайней мере два-три раза в неделю, чтобы устранить накопление зубного камня и бактерий, которые скрываются внутри него. Ежедневная чистка зубов еще лучше, если вы хотите предотвратить заболевание десен и неприятный запах изо рта.

Обрежьте ногти один – два раза в месяц, если ваша собака не изнашивает их естественным путем. Если вы слышите, как они клацают по полу, они слишком длинные. Короткие, аккуратно подстриженные ногти поддерживают ноги в хорошем состоянии и предотвращают царапины.

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Начните приучать лабрадора к чистке и обследованию, когда он щенок. Часто обрабатывайте лапы. Сделайте груминг положительным опытом, наполненным похвалой и наградами, и вы заложите основу для легких ветеринарных экзаменов и других действий, когда они взрослые.

Ухаживая, проверяйте наличие язв, сыпи или признаков инфекции, таких как покраснение, болезненность или воспаления на коже, носу, рту и глазах, а также на ногах. Глаза должны быть прозрачными, без покраснения и выделений. Ваш тщательный еженедельный обзор поможет вам рано выявить потенциальные проблемы со здоровьем.

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