Так, нещодавно у мережі з'явився кумедний відеоролик, на якому сіренький котик їсть двома лапами. Тож, очевидно, роки його спільного проживання з людьми даремно не пройшли.

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Котик, який їсть корм двома лапками

Пухнастик з опублікованого відео навчився брати корм двома лапками зовсім як людина. Судячи з ролика, кошеняті цілком зручно хапати їжу таким незвичайним способом. І це зрозуміло, адже двома лапками він може взяти значно більше корму, ніж зазвичай.

Щоправда, попри те, що він акуратно "зачерпає" корм та підносить до мордочки, все ж частина цього корму все одно падає назад у контейнер, так і не потрапивши в "рот" пухнастика. Але це вже зовсім інша історія!

Як це відбувається: дивіться кумедне відео

Кішка показала, як потрібно вмиватися, щоб бути привабливою

Усім відомо, що котики – великі чистюлі. Вони завжди стежать за чистотою своєї шерстки й ніколи не пропускають час вмивань. Зазвичай можна помітити, як котики миють самі себе, застосовуючи свій язик. Втім, котик, якого показали у мережі цього разу б'є всі рекорди з чистоти.

Пухнаста з опублікованого відео вважає за краще вмиватися під струменем теплої водички. Навіщо просто облизувати себе точково, якщо можна повністю прийняти ванну? Кішка сідає в раковину і починає намивати свої лапки. Кумедне відео – дивіться за посиланням!

Мережу розсмішив кіт, який влаштував собі незвичайну вечерю

Коти мають невгамовну цікавість, постійно заінтриговані навколишнім середовищем і прагнуть досліджувати кожен куточок свого будинку. Це охоплює предмети, які можуть належати іншим тваринкам, які проживають в одній сім'ї.

Наприклад, коли пухнастик починає відчувати голод, то може влаштувати собі якусь незвичайну трапезу. Нею може стати "бульйон" з акваріума, в якому мешкають рибки. Саме такий момент зняли на відео і опублікували у мережі, розсмішивши глядачів.

Два щасливі пухнастики об'їздили вже півсвіту

Котики, як і собаки, теж полюбляють мандрівки. Одними із таких є Атлас та Отто. Ці котики дражнять мільйони користувачів мережі своїм найкращим життям.

Два щасливих пухнастики об'їздили вже пів земної кулі разом зі своєю господинею. Щодня на них чекає нова поїздка – до океану, тепла, квітів чи пейзажних гір. Деталями своїх мандрівок вони діляться у ТікТоку.