Наприклад, коли пухнастик починає відчувати голод, то може влаштувати собі якусь незвичайну трапезу. Нею може стати "бульйон" з акваріума, в якому мешкають рибки. Саме такий момент зняли на відео і опублікували у мережі, розсмішивши глядачів.

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Котик вирішив повечеряти "рибним бульйоном"

На опублікованих кадрах головний герой відео п'є воду з акваріума з рибками в надії, що це наваристий рибний бульйон. Ну, а що? І рибки цілі, і котик ситий. Щоправда, не надовго, адже це проста вода.

До слова, кумедною виявилася і реакція жителів підводного помешкання. Рибки спершу з цікавістю підпливли до місця, в якому котик активно сьорбав воду, але потім зрозуміли, що пахне паленим. Вони втямили – ще трохи і самі стануть для нього вечерею, тому акуратно відпливли.

Як це було: дивіться відео

Кіт захотів стати рибкою і заліз в акваріум

Котики завжди цікавляться всім, що їх оточує – пухнастих так і кортить дослідити кожну частинку свого помешкання. Зокрема, це можуть бути і речі, які належать іншим мешканцям. Так, в одній сім'ї живе кіт, якого дуже цікавив акваріум. Відео, яке опублікували господарі, ще раз доводить, що кішки – це рідина.

Господарі спочатку були впевнені, що їхній кіт хоче поласувати рибкою. Однак, їхня думка швидко змінилася, коли вони почали чистити акваріум і тимчасово витягли рибок. Дивно, але кіт не гаяв часу, і відразу спробував забратися в нього. І йому вдалося забратися в акваріум і лягти там зі зручністю.

Кумедна реакція котика, який уперше побачив сніг

Один із пухнастиків нещодавно вперше зіткнувся з надзвичайним явищем – снігом. І, відверто, побачене за вікном вразило його до глибини душі.

Цей котик ніколи раніше не бачив сніг. І коли за його віконцем почалася справжня хуртовина, він не зміг стримати свого здивування та захоплення. Пустун почав кружляти на підвіконні й нявкати щосили, здивовано дивлячись на власника. Користувачів мережі потішила реакція пухнастого.