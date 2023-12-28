Вони не могли поділити миску з кормом. Нелегку боротьбу тварин вдалося зафіксувати на камеру.

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Кіт та єнот влаштували двобій через миску їжі

Домовласники, які виставили на даху машини миску з кормом для кішки, не думали, що повечеряти вдасться не тільки домашній тварині.

Насправді ж, кішка так і не змогла поїсти, адже до їжі без запрошення приєднався єнот. І кішці, яка не хотіла спілкуватися з незваним гостем, довелося відступити.

Спершу пухнастик намагався загородити миску їжі собою, але, коли єнот почав наближатися, – той зістрибнув з машини, скинувши місткість на землю. Єнотові це не завадило, й він доїв рештки, які залишилися на даху авто.

Як це було: дивіться відео

А ось на людей на ранок чекало ще й прибирання, адже тварини у своєму протистоянні встигли насмітити.

Миша розбудила господарів дзвінком у двері

О 1:30 ночі сімейство з Нової Шотландії (Канада) було розбуджене несподіваним дзвінком у двері. Запізнілою гостею, як не дивно, виявилася звичайна мишка, яка двома лапками випадково натиснула на кнопку дзвінка і всіх переполошила. Ймовірно, вона хотіла перевірити, чи вдома господарі.

Тепер домовласники жартують над ввічливістю гризуна, який не тільки прийшов із візитом, а й був настільки люб'язний подзвонити у двері. Хоча хотілося б, щоб усе сталося не в таку пізню годину.

Дівчинка прочитала моралі песику

У мережі показали відео, де малеча вирішила покартати свого собаку за те, що він погано поводився. Виховну бесіду дівчинка провела, неусвідомлено копіюючи старших членів сім'ї.

Маленька Даніела була збентежена і засмучена, коли виявила вологу пляму на дивані. Дівчина насупила брови й міцно уперла руки в боки та прочитала Доббі моралі про те, що так робити негарно. Пес винувато опускав очі, переживаючи про те, що розсердив свою маленьку господиню.

Однак, дівчинка виявилася дуже доброю – одразу після виховної бесіди пробачила улюбленцю і запропонувала улюблені іграшки.