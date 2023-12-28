Вони не могли поділити миску з кормом. Нелегку боротьбу тварин вдалося зафіксувати на камеру.
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Кіт та єнот влаштували двобій через миску їжі
Домовласники, які виставили на даху машини миску з кормом для кішки, не думали, що повечеряти вдасться не тільки домашній тварині.
Насправді ж, кішка так і не змогла поїсти, адже до їжі без запрошення приєднався єнот. І кішці, яка не хотіла спілкуватися з незваним гостем, довелося відступити.
Спершу пухнастик намагався загородити миску їжі собою, але, коли єнот почав наближатися, – той зістрибнув з машини, скинувши місткість на землю. Єнотові це не завадило, й він доїв рештки, які залишилися на даху авто.
Як це було: дивіться відео
А ось на людей на ранок чекало ще й прибирання, адже тварини у своєму протистоянні встигли насмітити.
Миша розбудила господарів дзвінком у двері
О 1:30 ночі сімейство з Нової Шотландії (Канада) було розбуджене несподіваним дзвінком у двері. Запізнілою гостею, як не дивно, виявилася звичайна мишка, яка двома лапками випадково натиснула на кнопку дзвінка і всіх переполошила. Ймовірно, вона хотіла перевірити, чи вдома господарі.
Тепер домовласники жартують над ввічливістю гризуна, який не тільки прийшов із візитом, а й був настільки люб'язний подзвонити у двері. Хоча хотілося б, щоб усе сталося не в таку пізню годину.
Дівчинка прочитала моралі песику
У мережі показали відео, де малеча вирішила покартати свого собаку за те, що він погано поводився. Виховну бесіду дівчинка провела, неусвідомлено копіюючи старших членів сім'ї.
Маленька Даніела була збентежена і засмучена, коли виявила вологу пляму на дивані. Дівчина насупила брови й міцно уперла руки в боки та прочитала Доббі моралі про те, що так робити негарно. Пес винувато опускав очі, переживаючи про те, що розсердив свою маленьку господиню.
Однак, дівчинка виявилася дуже доброю – одразу після виховної бесіди пробачила улюбленцю і запропонувала улюблені іграшки.