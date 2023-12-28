Однак, китоподібні відомі не тільки нападами на човни, але також заробили репутацію безжальних убивць, які легко навчаються і постійно вдосконалюють свої навички полювання. Коли косатки не зайняті полюванням на великих морських мешканців, наприклад, китів і акул, вони полюють на здобич трохи менше: дельфінів і тюленів. Один із цих моментів і був зафіксований на фото у водах біля узбережжя Сан-Дієго.

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6-тонна косатка викинула дельфіна з води з неймовірною силою

На драматичних кадрах видно, як косатка виштовхує нещасного дельфіна з води, немов він волейбольний м'яч. За словами дослідників, у середньому вага дорослої косатки становить близько 6 000 кілограмів і вони здатні розвивати швидкість до 56 кілометрів за годину. У результаті ці грізні хижаки океану є чудовим прикладом кінетичної енергії у світі природи.

Вчені підрахували, що під час маневру з дельфіном косатка виробила неймовірні 727 087,87 Джоуля енергії. Для порівняння, це еквівалентно силі 450 ударів професійного боксера або компактного автомобіля, що врізається в стіну на швидкості 60 кілометрів за годину.

Косатка з неймовірною силою викинула дельфіна з води / Фото Net Zero Expedition via instagram / Futurism

Після того як косатка завдала свого неймовірного удару, вона зникла під поверхнею океану, забравши свою здобич углиб океану. Свідки цього полювання також зазначають, що поруч із дорослою особиною плавали два дитинчата, які, ймовірно, навчалися техніки полювання.

Що ще треба знати про косатку?

Косатки є вельми соціальними ссавцями. Коли китоподібні полюють, вони збираються в зграї, так само як і вовки, а потім переслідують і знищують здобич. Відомо, що основну частину раціону косаток складають тюлені та дельфіни, проте вони також харчуються рибою, кальмарами, морськими черепахами, пінгвінами, моржами та морськими левами. Але часом ці грізні хижаки полюють на більшу здобич, наприклад, китів і великих білих акул.

Фактично косатки перебувають на вершині харчового ланцюга в океані. І все ж, за словами дослідників, попри їхню репутацію, косатки зовсім не такі злісні і нещадні:

напади на човни, про які багато писали, насправді надзвичайно рідкісні, при тому, що в океані мешкає близько 50 000 косаток;

популяція косаток поступово скорочується через втрату середовища проживання, виснаження видобутку, забруднення навколишнього середовища і переслідування з боку спостерігачів китів.

Виявили дельфіна з великими пальцями замість плавників

Науковці в Коринфській затоці в липні 2023 року виявили унікального дельфіна. Жвавий інтерес дослідників викликали плавники істоти, які демонстрували чіткі деформації. Здавалося, що у китоподібного ніби відросли великі пальці. Тож тепер відомо, що у грецькій затоці мешкає химерний дельфін з кумедними ластами.

Учені припускають, що дельфін, імовірно, набув генетичного дефекту під час розвитку в утробі матері.