За життям та роботою Нали слідкують 30 000 підписників в Instagram. Дивовижну історію тваринки – читайте далі!
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Кішка Нала на посту 365 днів в рік
Хазяйка Нали – Наташа – навіть створила для кішки окремі сторінки у соціальних мережах. Наприклад, у Facebook є група "The Adventures of Nala", де пасажири діляться своїми знімками разом з місцевою селебріті.
Жінка розповідає, що перехожі часто усміхаються та кивають Налі. Дехто підходить й гладить її по голівці.
Нала на станції Стівенідж / Фото з фейсбуку nalastationcat
За словами співробітників станції, кішка дуже любить навідуватись у магазинчик Green Goddess Flowers, яким керує місцева жителька Ліанна.
Раніше Нала приходила і сідала у наше крісло. Тепер це стало її службовим приміщенням для перепочинку,
– розповідає жінка.
І хоч кішка дуже привітна з пасажирами, вона не терпить присутності собак. Намагається протистояти їм, захищаючи свою територію.
Кішка Нала з пасажиркою / Фото з фейсбуку nalastationcat
До речі, навіть мер Стівеніджа в курсі про слід Нали в історії місцевої залізничної станції.
Зараз за життям та роботою знаменитої кішки слідкують аж 30 тисяч підписників в Instagram. Усі пасажири сподіваються, що вона залишатиметься на своєму посту ще довгі роки та щоразу зустрічатиме їх з мандрівок.
Нала на станції Стівенідж / Фото з фейсбуку nalastationcat
Знаменитий вуличний кіт Гацек сильно схуд
Товстий кіт на прізвисько Гацек, який свого часу набув статусу головної місцевої пам'ятки в місті Щецині в Польщі, знайшов новий дім. Окремі туристи навіть приїжджали до Щецина тільки для того, щоб побачити кота. Але через надмірну увагу та підгодовування кіт набрав зайву вагу.
Врешті-решт, Гацеком зацікавились також місцеві зооактивісти. У квітні 2023 року кота забрало з вулиці Товариство опіки над тваринами, і дало йому новий дім. Втім, Гацек ще й схуд до невпізнаваності – дивіться свіжі фото котика!