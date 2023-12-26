Так, якщо комусь не подобається зима і сніг, то панда на прізвисько Чуан Мейер напевно не погодиться з такою думкою. Пухнаста тварина радісно сприйняла появу снігу – вона грається і веселиться.

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Панда пораділа снігу, що випав

Ця симпатяга живе в сафарі-парку Ордоса (Внутрішня Монголія, Китай), і нещодавно на її долю випала несподівана радість. Точніше, випав сніг, а разом із ним і радість.

Тварина всім своїм виглядом продемонструвала, наскільки їй до душі настання зими. Панда "увімкнула режим" веселих ігор, бігаючи, перекидаючись і скочуючись з гірок. Ось це і називається повним щастям.

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Панди організували власний Facebook

Виявляється, велика панда, також відома як бамбуковий ведмідь, демонструє набагато більш товариський характер, ніж вважалося раніше. Всупереч давнім уявленням про самотнє існування цих чудових створінь було з'ясовано, що вони активно беруть участь у соціальному житті.

Як би дивно це не звучало, але вони підтримують зв'язки зі своїми близькими та друзями у ведмежому Facebook. За словами провідного автора дослідження Томаса Коннора, якщо почати придивлятися, то можна виявити на вершинах хребтів і різноманітних ведмежих стежках дерева, які позначені запахами. Саме там панди залишають повідомлення одне для одного.

Панди можуть зникнути з лиця землі

Вчені кажуть, що гігантські панди в неволі схильні до затримки часових поясів, коли їхні внутрішні годинники не синхронізуються з навколишнім середовищем. Якщо цю умову залишити без уваги, вона потенційно може призвести до зникнення цих істот.

У сфері збереження дикої природи загальновизнано, що численні види тварин балансують на межі зникнення. Попри відважні спроби розведення певних видів у неволі, саме їхнє виживання залежить від тонкого балансу природних чинників.