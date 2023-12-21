Як би дивно це не звучало, але вони підтримують зв'язки зі своїми близькими та друзями у ведмежому Facebook. Нове дослідження проводилося в китайському заповіднику Волонг ученими з Мічиганського державного університету (МДУ).

Читайте також Жили наприкінці Юрського періоду: у США знайшли предка геконів – який вигляд має істота

Панди мають Facebook

Дослідники перемістили свою увагу з самих панд на дерева, які служать носіями запахових сигналів для родичів тварин. Дивно, але повідомлення, залишені на цих деревах, виявилися несподівано складними.

За словами провідного автора дослідження Томаса Коннора, якщо почати придивлятися, то можна виявити на вершинах хребтів і різноманітних ведмежих стежках дерева, позначені запахами. Саме там панди залишають повідомлення одне для одного.

Ці дерева є соціальною мережею у панд. Як і Facebook, вони асинхронні, тобто вам не обов'язково перебувати в одному місці та в один час, щоб зв'язатися з ким-небудь. Панди, які помічають своїм запахом дерева, не так вже й відрізняються від постів у Facebook,

— каже професор Кен Франк.

Було виявлено, що панди володіють здатністю повідомляти заплутані деталі щодо своєї статі, віку, плодючості та фізичних якостей на деревах. Попри те, що вони не надсилають одна одній відео з котиками, ці істоти залишають багато інформації для своїх родичів та друзів.

Що з'ясували вчені?

Команда дослідників провела всебічний аналіз, вилучивши ДНК з величезної території площею 46 квадратних кілометрів. Основною метою було визначити генетичний склад панд і встановити будь-які потенційні зв'язки між ними та іншими пандами, які позначають свою територію на тих самих деревах.

Ми знайшли двох особин панд, які перебували на певній відстані одна від одної. Навіть якщо вони не спілкувалися безпосередньо та не стикалися одна з одною в "офлайні", вони обмінювалися інформацією за допомогою запахів. Це створило соціальну мережу між ними,

— каже Коннор.

Панди залишають на деревах повідомлення для родичів і друзів / Фото Unsplash

Загадкові зміни в поведінці панд спостерігалися і протягом року. Більшу частину року панди воліли спілкуватися з близькими членами сім'ї, однак під час сезону розмноження стався значний сплеск обміну повідомленнями.

Вчені пояснюють це явище нагальною потребою панд розмежовувати свою територію, використовуючи дерева як навігаційний орієнтир, таким чином запобігаючи інбридингу та потенційно небезпечного суперництва між партнерами.

У світлі обмеженого періоду для успішного розмноження самки панди, яке зазвичай охоплює від 24 до 72 годин на рік, ефективне спілкування відіграє життєво важливу роль. Це особливо необхідно для виду, який схильний до самотнього способу життя.

Панди можуть зникнути з лиця землі

Вчені кажуть, що гігантські панди в неволі схильні до затримки часових поясів, коли їхні внутрішні годинники не синхронізуються з навколишнім середовищем. Якщо цю умову залишити без уваги, вона потенційно може призвести до зникнення цих істот.

У сфері збереження дикої природи загальновизнано, що численні види тварин балансують на межі зникнення. Попри відважні спроби розведення певних видів у неволі, саме їхнє виживання залежить від тонкого балансу природних чинників.