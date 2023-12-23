Милі кадри полярники зафільмували під час морського виїзду. На айсбергу пернаті влаштували справжню різдвяну вечірку.

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Коли ти пінгвін в Антарктиці – то й гойдалка в тебе відповідна. Під час морського виїзду нашим полярникам вдалося зафільмувати цікавий момент: як група пінгвінів гойдалася на невеликому айсбергу, – мовиться у повідомленні,

– мовиться у повідомленні.



Полярники показали, як пінгвіни гойдаються на айсбергу: дивіться миле відео

Які пінгвіни зібралися на айсбергу

Полярники розповіли, що на айсбергу зібралися субантарктичні пінгвіни. Їх часто можна зауважити на світлинах Національного антарктичного наукового центру. Навколо станції мешкає понад 5 тисяч таких друзів. Окрім того, до тусовки доєдналися й пінгвіни Аделі. Їх на острові – небагато.

Дивлячись на ці милі кадри, можна уявити, як пінгвіни зібралися разом, щоб відсвяткувати зимові свята. Звичайно, без ялинки, бо їх на острові ще не продають.

Українцям відео дуже сподобалося. Вони залишили пернатим чимало теплих коментарів. Зокрема, всі захоплюються милістю та красою пінгвінів й наголошують, що такі кадри – справжній повербанк святкового настрою.