Гуси мають сигналізувати, якщо в'язні спробують утекти. Погодьтеся, що такого ще, мабуть, не було – доля ув'язнених залежить від пернатих.

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У Бразилії в'язницю охороняють гуси

Птахів називають "гусьми-агентами", адже вони охороняють простір між внутрішньою огорожею в'язниці та основною зовнішньою стіною. Працівники в'язниці кажуть, що пильність гусей робить їх чудовими охоронцями, навіть кращими за собак.

Гусячу команду очолює Піу-Піу. Коли його гукають за іменем, він видає характерний сигнал.

Догляд за гусьми простіший, аніж за собаками. До того ж гусям підходить розташування в'язниці у зеленому тихому місці,

– зазначив директор в'язниці Маркос Роберто де Соуза.

І вдень, і вночі на території в'язниці тихо, тому звуки гусей добре чути в будь-який час доби.

Панди організували власний Facebook

Виявляється, велика панда, також відома як бамбуковий ведмідь, демонструє набагато більш товариський характер, ніж вважалося раніше. Всупереч давнім уявленням про самотнє існування цих чудових створінь було з'ясовано, що вони активно беруть участь у соціальному житті.

Як би дивно це не звучало, але вони підтримують зв'язки зі своїми близькими та друзями у ведмежому Facebook. За словами провідного автора дослідження Томаса Коннора, якщо почати придивлятися, то можна виявити на вершинах хребтів і різноманітних ведмежих стежках дерева, які позначені запахами. Саме там панди залишають повідомлення одне для одного.