Так, італійка Антонія похизувалася, що її домашній улюбленець породи хаскі якимось дивом навчився гавкати з італійським акцентом. Унікальний талант пса жінка продемонструвала у відео.

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Собака здивував господиню "італійським акцентом"

Хаскі з кличкою Аарон почав "відповідати" на експресивні репліки своєї власниці та став справжньою зіркою соцмереж.

На нещодавно оприлюдненому кадрі хаскі, на ім'я Аарон, захопив глядачів своєю дивовижною здатністю брати участь у тому, що здається розмовою зі своєю господинею. Вокалізація собаки має разючу схожість з деякими італійськими словами, оскільки він намагається імітувати стиль спілкування хазяйки.

Однак, коли його зусилля не вдаються, Аарон помітно нервується, й метушливо ходить туди-сюди.

Як це було: дивіться відео

На момент публікації відео із собакою зібрало 7 мільйонів переглядів, величезну кількість репостів і коментарів. Ось декілька з них:

"Я ніколи не чув, щоб хаскі говорив італійською!",

"Невже це можливо?",

"Mama Mia! Який милий маленький песик!",

"Боже, це доводить, що тварини можуть видавати звуки різними мовами",

"Тепер я на 100% переконаний, що і в собак є акцент, а не тільки в мене",

"Та він говорить італійською краще, ніж я".

Дівчинка прочитала моралі песику

У мережі показали відео, де малеча вирішила покартати свого собаку за те, що він погано поводився. Виховну бесіду дівчинка провела, неусвідомлено копіюючи старших членів сім'ї.

Маленька Даніела була збентежена і засмучена, коли виявила вологу пляму на дивані. Дівчина насупила брови й міцно уперла руки в боки та прочитала Доббі моралі про те, що так робити негарно. Пес винувато опускав очі, переживаючи про те, що розсердив свою маленьку господиню.

Однак, дівчинка виявилася дуже доброю – одразу після виховної бесіди пробачила улюбленцю і запропонувала улюблені іграшки.