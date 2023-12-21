Так, італійка Антонія похизувалася, що її домашній улюбленець породи хаскі якимось дивом навчився гавкати з італійським акцентом. Унікальний талант пса жінка продемонструвала у відео.
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Собака здивував господиню "італійським акцентом"
Хаскі з кличкою Аарон почав "відповідати" на експресивні репліки своєї власниці та став справжньою зіркою соцмереж.
На нещодавно оприлюдненому кадрі хаскі, на ім'я Аарон, захопив глядачів своєю дивовижною здатністю брати участь у тому, що здається розмовою зі своєю господинею. Вокалізація собаки має разючу схожість з деякими італійськими словами, оскільки він намагається імітувати стиль спілкування хазяйки.
Однак, коли його зусилля не вдаються, Аарон помітно нервується, й метушливо ходить туди-сюди.
Як це було: дивіться відео
На момент публікації відео із собакою зібрало 7 мільйонів переглядів, величезну кількість репостів і коментарів. Ось декілька з них:
- "Я ніколи не чув, щоб хаскі говорив італійською!",
- "Невже це можливо?",
- "Mama Mia! Який милий маленький песик!",
- "Боже, це доводить, що тварини можуть видавати звуки різними мовами",
- "Тепер я на 100% переконаний, що і в собак є акцент, а не тільки в мене",
- "Та він говорить італійською краще, ніж я".
Дівчинка прочитала моралі песику
У мережі показали відео, де малеча вирішила покартати свого собаку за те, що він погано поводився. Виховну бесіду дівчинка провела, неусвідомлено копіюючи старших членів сім'ї.
Маленька Даніела була збентежена і засмучена, коли виявила вологу пляму на дивані. Дівчина насупила брови й міцно уперла руки в боки та прочитала Доббі моралі про те, що так робити негарно. Пес винувато опускав очі, переживаючи про те, що розсердив свою маленьку господиню.
Однак, дівчинка виявилася дуже доброю – одразу після виховної бесіди пробачила улюбленцю і запропонувала улюблені іграшки.