Так, у мережі показали відео, де малеча вирішила покартати свого собаку за те, що він погано поводився. Виховну бесіду дівчинка провела, неусвідомлено копіюючи старших членів сім'ї. Повірте, кінцівка ролика вас зворушить!

Дивіться також Хотіла перевірити, чи всі вдома: як миші вдалося розбудити цілий будинок і до чого тут дзвінок

Маленька дівчинка прочитала моралі песику за його витівку

Маленька Даніела була збентежена і засмучена, коли виявила вологу пляму на дивані. Винуватця цього "злочину" було встановлено швидко і без особливих зусиль.

Здається, пустотливий собака Доббі цілком усвідомлював, що його поведінка не залишиться непоміченою, й стурбовано виляв хвостом у знак провини.

Дівчина насупила брови й міцно уперла руки в боки та прочитала Доббі моралі про те, що так робити негарно. Пес винувато опускав очі, переживаючи про те, що розсердив свою маленьку господиню.

Як малеча сварила собаку за пестощі: дивіться відео

Однак, Даніела виявилася дуже доброю дівчинкою. Одразу після виховної бесіди вона пробачила своєму улюбленцю, запропонувавши собаці його улюблені іграшки.

В США ведмідь атакував оленів, що світяться

У США, встановивши біля будинку три прикраси у вигляді різдвяних оленів, чоловік, на ім'я Елвін не очікував, що дуже скоро до нього в гості навідається ведмідь. Його дуже зацікавили оленями, що світяться. Шкода, але прикраси були не готові до нападу і виявилися переможеними.

Одного оленя ведмедик збив лапою і просто повалив на землю, а другого ще й потягнув із собою. З усієї компанії на ногах залишився стояти тільки третій олень, і прикраса, що залишилася на самоті, виглядала досить сумно.