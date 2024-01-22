Готель Solymar – мальовниче відокремлене місце, розташоване на узбережжі Пуерто-Айора на Галапагоських островах. Гостям надається ціла низка зручностей, але є один нюанс: примхи місцевих тварин.

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Морський лев скупався в готельному басейні, а потім вкрав шезлонг у туриста

Іноді дикі тварини почуваються як удома навіть на території людини. Так, морський лев, на ім'я Венді, завжди домагається свого, адже ніхто не забороняє їй робити те, що вона хоче.

Вона наш головний гість,

— сказав представник готелю.

Співробітники не знають точно, в який момент Венді почала з'являтися в готелі, але, судячи з усього, вона почувається як вдома.

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