Готель Solymar – мальовниче відокремлене місце, розташоване на узбережжі Пуерто-Айора на Галапагоських островах. Гостям надається ціла низка зручностей, але є один нюанс: примхи місцевих тварин.
Дивіться також
На неї чекав увесь світ: у зоопарку вперше за 9 років народилася дуже рідкісна горила Морський лев скупався в готельному басейні, а потім вкрав шезлонг у туриста
Іноді дикі тварини почуваються як удома навіть на території людини. Так, морський лев, на ім'я Венді, завжди домагається свого, адже ніхто не забороняє їй робити те, що вона хоче.
Вона наш головний гість,
— сказав представник готелю.
Співробітники не знають точно, в який момент Венді почала з'являтися в готелі, але, судячи з усього, вона почувається як вдома.
Тільки подивіться це відео:
Венді повертається в готель щовечора, щоб скупатися в басейні й відпочити на шезлонгу після важкого дня в морі. Тварина почувається настільки впевнено в готелі, що легко зганяє гостей з лежаків, які їй подобаються.
Насправді ж Венді – це не єдиний морський лев, який полюбляє відпочивати в місцевих готелях. Тварини на Галапагоських островах часто заглядають на території готелів. Співробітники зазвичай нічого з цим не роблять, оскільки на островах не можна чіпати або підгодовувати тварин.
У мережі показали пса, який об'їздив майже весь світ
38-річний господар собаки, Сід Хендерсон з американського Нью-Йорка, часто подорожує по роботі, пов'язаній з автоматизацією складів, й бере домашнього мопса із собою.
Семирічний мопс Куму здійснив близько 250 авіаперельотів й за своє коротке життя побачив майже увесь світ. Він вже побував у Канаді, Південній Кореї та Європі, де досліджував вулиці Парижа, а також насолоджувався пляжами Лісабона.
Пес став своєрідним інфлюєнсером у сфері подорожей, зібравши сотні тисяч підписників в Instagram та TikTok. Про його дивовижну історію –
читайте за посиланням!