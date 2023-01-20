Ймовірно, у них свої плани на п'ятницю, інакше як можна пояснити курйозну ситуацію, що трапилася в Києві. У Голосіївському районі бачили оленя, який бігав щодуху у дворах багатоповерхових будинків. Відео з'явилося в соціальних мережах.
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Тварину помітили в одному з житлових комплексів неподалік станції метро "Теремки". Олень не наближався до людей, а якщо помічав, що до нього йдуть – тікав.
Нічого незвичного, просто олень на Теремках бігає біля багатоповерхівок,
– йдеться в повідомленні.
На опублікованому відео можна помітити, що олень наляканий. Скоріше за все, тварина заблукала і намагалася знайти правильний шлях назад. Олень бігав серед будинків і через дорогу, наражаючи на небезпеку себе, пішоходів та водіїв.
У Києві помітили оленя, який бігав у дворах багатоповерхівок / Скриншот з відео
Очевидці зателефонували до організації захисту тварин і вже скоро на місце прибули зоозахисники.
Дивіться відео курйозного моменту:
Кумедний пес увірвався в ефір до Ганни Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр на Різдво поділилася смішним відео. Коли вона була в кадрі, до неї приєднався песик. У Міністерстві оборони України зазначили, що це різдвяна історія про собаку, який дуже хотів бути знаменитим.
У ролику можна побачити веселого песика, який заважав заступниці міністра та всіляко намагався потрапити у кадр.