Лева помітили місцеві рибалки у Штефанводському районі. Він гуляв у лісі на березі Дністра з господарем. Відео з молодим хижаком облетіло мережу.

Читайте також Доля їхніх матусь невідома: 4 осиротілих під час війни левенят евакуювали з України до США

На кордоні з Молдовою чоловік вигулював левеня нібито з Одеського зоопарку

За словами джерела, представники Кишинівського зоопарку підтвердили, що жоден лев у них не пропав. Тоді голова Інспекції охорони навколишнього середовища Іон Булмага підтвердив, що шестимісячне левеня належить громадянину Молдови та отримано ним як подарунок.

6-місячна тварина гуляла з господарем! Цей подарунок громадянину Республіки Молдова приніс Одеський зоопарк на знак вдячності за підтримку біженцям!

– заявив він.

Пізніше Булмага повідомив, що хижака доправлять у зоопарк Кишинева. 14 січня інспектори відділу охорони навколишнього середовища виїхали на місце події, щоб розслідувати дії особи, якій належить тварина. На чоловіка склали протокол про порушення, а тварину відправлять до зоопарку.

Дивіться момент прогулянки: відео

Одеський зоопарк не дарував молдаванину лева

В Одеському зоопарку таку інформацію спростовують та заявляють, що тварина ніколи не була у звіринці.

Лев не має ніякого відношення до Одеського зоопарку і ніколи не був у нас. Зоопарк нікому не дарував тварин,

– йдеться у повідомленні.

Керівництво зоопарку заявило, що буде з'ясовувати обставини цієї історії.