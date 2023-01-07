У Міністерстві оборони України зазначили, що це різдвяна історія про собаку, який дуже хотів бути знаменитим.

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Песик увірвався в ефір до Маляр

Заступниця міністра оборони 7 січня поділилася кумедним відео зі зйомок сюжету для національного телемарафону.

Обережно, багато милоти в кадрі. Це вам для гарного настрою. Як ми сьогодні робили зйомку на серйозну тему для марафону,

– написала Маляр.

У ролику можна побачити веселого песика, який заважав заступниці міністра та всіляко намагався потрапити у кадр.

Дивіться відео, як кумедний собака заважав вести ефір

Адідас з "Азовсталі" повернувся додому з полону

Американського пітбультер'єра Адідаса під час оборони Маріуполя оберігали "азовці".

Його евакуювали з території заводу разом з оборонцями Маріуполя. Пізніше пса вивезли до Росії, де його чекав справжній полон,

– пишуть в службі "Янголи Азову".

В межах чергового обміну полоненими він повернувся додому. Пес має певні проблеми зі здоров'ям.

Він – сильно виснажений, тому чотирилапому потрібна реабілітація і відновлення. Наразі спеціалісти проводять обстеження Адідаса і лише потім починатимуть лікування.