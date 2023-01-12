Річ у тім, що омелюхи при похолоданні накинулись на ягоди, переїли й попадали від інтоксикації. Під час так званої "відключки" ці птахи дуже вразливі. На жаль, є люди, які замість того, щоб допомогти, – сприяють їх загибелі, просто розтоптують.

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За словами експертів, все через аномально теплу зиму, яка небезпечна для довкілля. Якщо сніг не випаде, то влітку скоротиться урожай, не з'являться комарі та інші важливі для харчового ланцюжка комахи. Сніговий покрив служить джерелом вологи для ґрунту та захищає озимі посіви від вітрів і переохолодження. Через підвищений рівень тепла рослини починають "прокидатися" раніше. Чому птахи лежать "мертвими" на вулицях міст

А ще у таку погоду страждають птахи. Через теплу зиму ягоди на деревах не замерзають, а починають бродити. Птахи їх їдять, п'яніють, втрачають орієнтування в просторі та врізаються в усе, що трапляється на шляху. Або просто падають з гілок на землю. У найбільшому ризику омелюхи, адже їх улюблена їжа – ягоди калини, горобини та глоду. Мертві птахи на вулицях Чернігова / Фото з фейсбуку РЛП "Верхньодністровські Бескиди"

Омелюхи – зграйні птахи, в польоті вони слідкують за вожаком. У них стрімкий політ, якщо вожак не побачить перешкоду, на небезпеку наражається вся зграя. Сп'янілі пташки спокійно підпускають до себе людину. В такому стані вони можуть стати легкою здобиччю для тварин. Їм загрожує смерть від переохолодження, якщо вночі температура повітря сягне від'ємних позначок.

Отже, якщо ви побачили непритомну пташку її обов'язково потрібно забрати у безпечне місце, відігріти, зачекати поки вона оговтається і відпустити на волю,

– закликають у повідомленні.