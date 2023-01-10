Рятувальники витягнули собаку з колодязя Такий інцидент трапився 9 січня у Білій Церкві на Київщині. Там собака впав у глибокий колодязь. Рятувальники звільнили чотирилапого. Про це повідомляє ДСНС Київської області. Читайте також Собаку Уну з Дніпра нагородили медаллю "За віддану службу" – відшукала загиблих під завалами

9 січня о 14:33 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про те, що пес впав в яму та потребує допомоги.

Рятувальники встановили, що собака перебуває в колодязі, який вже не діє, глибиною приблизно 4 метри та не може самостійно звідти вибратися.

Тварину звільнили з пастки за допомогою пожежної драбини-палиці та рятувальної мотузки.



Рятувальники звільнили собаку, який впав у колодязь на Київщині / Фото ДСНС Київщини

В Одесі з вигрібної ями на автостоянці врятували собаку

Раніше в Суворовському районі Одеси випадково у вигрібну яму потрапив пес. Це трапилося на території автостоянки. Там собака впав у вигрібну яму, скавулів, що почули, й викликали рятувальників, які оперативно прибули на місце.

Собаку, яка могла задихнутися або потонути, витягли за допомогою рятувальної мотузки.