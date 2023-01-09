29 вересня у житлові квартали Дніпра прилетіла російська ракета. Тоді від ракетного удару померла ціла родина – мати, бабуся та двоє дітей. Інформації про ймовірних постраждалих під завалами зруйнованих вибухом ракети будинків у рятувальників не було, тому до пошукових заходів і був залучений кінолог Нацгвардії зі службовою собакою. Саме Уна виявила тіла і за це отримала нагороду "За віддану службу" III ступеня.

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Більшість часу Уна проводить на Донеччині, на позиціях з бійцями. Її спеціалізація – пошук вибухонебезпечних речовин і розмінування.

Під час ракетної атаки міста Дніпро вона перебувала на короткочасному відновленні і негайно прибула для допомоги на місце трагедії. За успішне виконання службових обов'язків чотирилапу гвардійку Уну нагородили медаллю "За віддану службу" III ступеня.



Медаль, якою нагородили Уну / Фото Нацгвардії