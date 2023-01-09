Собака Уна з Дніпра отримала медаль "За віддану службу"
29 вересня у житлові квартали Дніпра прилетіла російська ракета. Тоді від ракетного удару померла ціла родина – мати, бабуся та двоє дітей. Інформації про ймовірних постраждалих під завалами зруйнованих вибухом ракети будинків у рятувальників не було, тому до пошукових заходів і був залучений кінолог Нацгвардії зі службовою собакою. Саме Уна виявила тіла і за це отримала нагороду "За віддану службу" III ступеня.
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Більшість часу Уна проводить на Донеччині, на позиціях з бійцями. Її спеціалізація – пошук вибухонебезпечних речовин і розмінування.
Під час ракетної атаки міста Дніпро вона перебувала на короткочасному відновленні і негайно прибула для допомоги на місце трагедії. За успішне виконання службових обов'язків чотирилапу гвардійку Уну нагородили медаллю "За віддану службу" III ступеня.
Медаль, якою нагородили Уну / Фото Нацгвардії
Чотирилапа гвардійка Уна отримала медаль: дивіться відео
Що відомо про Уну
Уна – військова бельгійська вівчарка, що спеціалізується на пошуку вибухівки і зброї. Разом з кінологом Олексієм вони працюють від початку повномасштабної війни, до того тварина була звичайною домашньою собакою.
Вона натренована на пошук вибухових, наркотичних речовин, але коли я був на блокпосту, до мене приїхав командир частини й спитав, яка собака може виконувати службу з пошуку зниклих людей,
– каже військовий кінолог Олексій Тезіков.
Кінолог одразу обрав Уну, хоча вона до того жодного разу не шукала людей. При цьому собака відмінно впоралася із поставленим завданням – їй дали чобіточок дитини, після чого вони шукали понад дві з половиною години. Це означало що під руїнами є загиблі, що й підтвердилося завдяки Уні.
Нині вівчарка Уна разом з Олексієм працюють на блокпостах по усій Дніпропетровщині. Втім, як каже кінолог, собака має й вихідні, а ще частування за гарну роботу.
Собака Уна з Дніпра отримала медаль "За віддану службу" / Фото Нацгвардія
Водночас, слід зауважити, що Уна – не перша службова собака Нацгвардії, яку нагороджують медаллю "За віддану службу". Раніше нацгвардійська службова вівчарка Ніка отримала медаль за розшук дитини, яка заблукала, відійшовши від рідного села.