Через аномальне потепління у Карпатах прокинувся ведмідь
Зокрема, це торкнулося ведмедів. Так, у Верховинському національному природному парку, що в Івано-Франківській області, прокинувся бурий ведмідь. Про це повідомили у пресслужбі Нацпарку.
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Працівники при патрулюванні території природоохоронної зони вже побачили сліди найбільшого ссавця Карпат. У цей час ведмеді мають перебувати у зимовій сплячці, проте вони прокинулися.
Це не дуже добре для ведмедя, бо в зимовий період дуже важко знайти поживу,
– йдеться у повідомленні.
Різка зміна температури та опадів принесе бурому звіру неабияких неприємностей.
Сліди ведмедя, який прокинувся у Карпатах / Фото Нацпарку
Також туристів застерігають, оскільки голодний звір більш агресивний. Тож, якщо на прогулянці лісом зустрінете свіжі сліди ведмедя – намагайтеся як найшвидше звідти піти!
В Галицькому НПП через потепління теж прокинулися ведмеді
Раніше таке сталося у Галицькому національному природному парку на Івано-Франківщині. Через аномально теплу зиму ведмеді прокинулися та вийшли зі своїх штучно виготовлених барлогів. Клишоногі заснули в кінці листопада, й мали прокинутися навесні.