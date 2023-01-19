Через аномальне потепління у Карпатах прокинувся ведмідь Зокрема, це торкнулося ведмедів. Так, у Верховинському національному природному парку, що в Івано-Франківській області, прокинувся бурий ведмідь. Про це повідомили у пресслужбі Нацпарку.

Читайте також На береги Одещини викинуло 100 тисяч рідкісних морських тварин

Працівники при патрулюванні території природоохоронної зони вже побачили сліди найбільшого ссавця Карпат. У цей час ведмеді мають перебувати у зимовій сплячці, проте вони прокинулися.

Це не дуже добре для ведмедя, бо в зимовий період дуже важко знайти поживу,

– йдеться у повідомленні.

Різка зміна температури та опадів принесе бурому звіру неабияких неприємностей.



Сліди ведмедя, який прокинувся у Карпатах / Фото Нацпарку

Також туристів застерігають, оскільки голодний звір більш агресивний. Тож, якщо на прогулянці лісом зустрінете свіжі сліди ведмедя – намагайтеся як найшвидше звідти піти!

В Галицькому НПП через потепління теж прокинулися ведмеді

Раніше таке сталося у Галицькому національному природному парку на Івано-Франківщині. Через аномально теплу зиму ведмеді прокинулися та вийшли зі своїх штучно виготовлених барлогів. Клишоногі заснули в кінці листопада, й мали прокинутися навесні.