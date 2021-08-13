У Києві коза нахабно залізла на машину: фото
Джерело:телеграм-канал Kievmap
Інцидент трапився на Позняках, що в українській столиці. Кози гуляли серед вулиці, а одна із них несподівано залізла на припаркований автомобіль.
Кози гуляли вулицею, їли траву й листя. Раптово одна із них застрибнула на червоний автомобіль, що був припаркований на узбіччі.
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Коза на автомобілі / Фото Kievmap
Коза постояла так деякий час і злізла з автівки самостійно. На опублікованих фото помітно, що тварина стоїть копитами на лобовому склі.
Тварини вільно гуляли вулицями Києва / Фото Kievmap
Чи отримав автомобіль пошкодження – невідомо. У разі, якщо так, власник авто може вимагати відшкодувати збитки, завдані твариною.
Якщо автомобіль пошкоджено, власник може вимагати компенсацію / Фото Kievmap
Нещодавно кози паслися біля МЗС
- Кілька тижнів тому біля будівлі МЗС у Києві спокійно паслися 2 кози. Тварини мирно щипали траву й не звертали уваги на людей довкола.
- З'ясувалося, що тварини гуляють в центрі Києва регулярно, а випасає їх там власник Валерій.
- Кіз звати Зіта та Гостроріжка, й вони нещодавно разом з власником переїхали до столиці з Харківщини.
- Кози навіть навчилися переходити дорогу по зебрі й загалом поводяться добре.
Кози паслися біля будівлі МЗС / Фото Василя Горбаля
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Зіта й Гостроріжка гуляють Києвом / Скриншот з відео