У Києві коза нахабно залізла на машину: фото

Інцидент трапився на Позняках, що в українській столиці. Кози гуляли серед вулиці, а одна із них несподівано залізла на припаркований автомобіль.

Кози гуляли вулицею, їли траву й листя. Раптово одна із них застрибнула на червоний автомобіль, що був припаркований на узбіччі.

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Коза на автомобілі / Фото Kievmap

Коза постояла так деякий час і злізла з автівки самостійно. На опублікованих фото помітно, що тварина стоїть копитами на лобовому склі.



Тварини вільно гуляли вулицями Києва / Фото Kievmap

Чи отримав автомобіль пошкодження – невідомо. У разі, якщо так, власник авто може вимагати відшкодувати збитки, завдані твариною.



Якщо автомобіль пошкоджено, власник може вимагати компенсацію / Фото Kievmap

Нещодавно кози паслися біля МЗС

Кілька тижнів тому біля будівлі МЗС у Києві спокійно паслися 2 кози. Тварини мирно щипали траву й не звертали уваги на людей довкола.

Тварини мирно щипали траву й не звертали уваги на людей довкола. З'ясувалося, що тварини гуляють в центрі Києва регулярно, а випасає їх там власник Валерій.

а випасає їх там власник Валерій. Кіз звати Зіта та Гостроріжка, й вони нещодавно разом з власником переїхали до столиці з Харківщини.

Кози навіть навчилися переходити дорогу по зебрі й загалом поводяться добре.

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Кози паслися біля будівлі МЗС / Фото Василя Горбаля

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Зіта й Гостроріжка гуляють Києвом / Скриншот з відео