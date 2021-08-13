Козы гуляли по улице, ели траву и листья. Внезапно одна из них запрыгнула на красный автомобиль, который был припаркован на обочине.

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Коза на автомобиле / Фото Kievmap

Коза постояла так некоторое время и слезла с машины самостоятельно. На опубликованных фото заметно, что животное стоит копытами на лобовом стекле.



Животные свободно гуляли по улицам Киева / Фото Kievmap

Получил ли автомобиль повреждения – неизвестно. В случае, если да, владелец авто может потребовать возместить убытки, причиненные животным.



Если автомобиль поврежден, владелец может требовать компенсацию / Фото Kievmap

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Недавно козы паслись возле МИД

Несколько недель назад у здания МИД в Киеве спокойно паслись 2 козы. Животные мирно щипали траву и не обращали внимания на людей вокруг.

Выяснилось, что животные гуляют в центре Киева регулярно, а пасет их там владелец Валерий.

Коз зовут Зита и Остророжка, и они недавно вместе с владельцем переехали в столицу с Харьковской области.

Козы даже научились переходить дорогу по зебре и вообще ведут себя хорошо.



Козы паслись у здания МИД / Фото Василия Горбаля

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