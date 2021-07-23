Фото двух белоснежных коз у здания Министерства иностранных дел опубликовал член совета НБУ Василий Горбаль. Козы спокойно и несуетливо позировали ему на фоне колонн классического здания.

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Козы в центре Киева

Они так эстетично позировали на фоне здания МИД, что автор фото написал "их следует отлить в бронзе".

Правда, Василий Горбаль подписал их как "этих овец". На ошибку обратили внимание пользователи и в комментариях чиновник отшутился, что он просто "обычных городской житель".



Козы на фоне здания МИД в Киеве / Фото Василия Горбаля

В комментариях пользователи условно разделились на два лагеря:

те, кто не понимают, откуда у МИД взялись козы;

те, кто неоднократно видел этих белых коз в правительственном квартале.

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Две козочки – символ правительственного квартала

На самом деле двух белоснежных козочек зовут Зита и Остророжка. Они оказались в центре далеко не первый раз и совсем не случайно . Козы переехали вместе со своим владельцем Валерием из села в Харьковской области в столицу.



Козы ежедневно гуляют по центру Киева / Скриншот с видео

Он ежедневно выгуливает их в центре на местах, где есть трава. Они научились пересекать переход по зебре и ведут себя среди высоток довольно вежливо.

Хозяин Валерий живет в квартире, его воспитанницы – во дворе в специально оборудованном гараже. Туристы часто фотографируются с ними, а горожане удивляются такому неожиданному, как для "каменных джунглей" животному.



Козы у статуи Водолея переключили на себя все внимание / Скриншот с видео