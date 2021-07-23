Фото двох білосніжних кіз біля будівлі Міністерства закордонних справ опублікував член ради НБУ Василь Горбаль. Кози спокійно і неметушливо позували йому прямо на тлі колон класичної будівлі.
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Кози у центрі Києва
Вони так естетично позували на фоні будинку МЗС, що автор фото написав "їх варто відлити у бронзі".
Щоправда, Василь Горбаль підписав їх як "цих овець". На помилку звернули увагу користувачі і у коментарях чиновник віджартувався, що він просто "звичайних міський житель".
Кози на фоні будівлі МЗС у Києві / Фото Василя Горбаля
У коментарях користувачі умовно поділилися на два табори:
- ті, хто не розуміють, звідки біля МЗС взялися кози;
- ті, хто неодноразово бачив цих білих кіз в урядовому кварталі.
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Дві кізоньки – символ урядового кварталу
Насправді двох білосніжних кізоньок звати Зіта і Гостроріжка. Вони опинилися у центрі далеко не вперше і зовсім не випадково. Кози переїхали разом зі своїм власником Валерієм із села на Харківщині до столиці.
Кози щодня гуляють центром Києва / Скриншот з відео
Він щодня вигулює їх у центрі на місцях, де є травичка. Вони навчилися перетинати перехід по зебрі і поводять себе посеред висоток досить чемно.
Господар Валерій живе у квартирі, його вихованиці – на подвір'ї у спеціально обладнаному гаражі. Туристи часто фотографуються з ними, а містяни дивуються такій несподіваній, як для "кам'яних джунглів" тварині.
Кози біля статуї Водолія перемкнули на себе усю увагу / Скриншот з відео
Обидві кози беззастережно йдуть до людей, особливо люблять випрошувати їжу у тих, хто сидить на лавиці. Аби вони поводилися чемно і не заважали іншим, власник навчив їх команд "фу" і "не можна".