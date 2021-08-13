Кози гуляли вулицею, їли траву й листя. Раптово одна із них застрибнула на червоний автомобіль, що був припаркований на узбіччі.

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Коза на автомобілі
Коза на автомобілі / Фото Kievmap

Коза постояла так деякий час і злізла з автівки самостійно. На опублікованих фото помітно, що тварина стоїть копитами на лобовому склі.

Тварини вільно гуляли вулицями Києва
Тварини вільно гуляли вулицями Києва / Фото Kievmap

Чи отримав автомобіль пошкодження – невідомо. У разі, якщо так, власник авто може вимагати відшкодувати збитки, завдані твариною.

Якщо автомобіль пошкоджено, власник може вимагати компенсацію
Якщо автомобіль пошкоджено, власник може вимагати компенсацію / Фото Kievmap

Нещодавно кози паслися біля МЗС

  • Кілька тижнів тому біля будівлі МЗС у Києві спокійно паслися 2 кози. Тварини мирно щипали траву й не звертали уваги на людей довкола.
  • З'ясувалося, що тварини гуляють в центрі Києва регулярно, а випасає їх там власник Валерій.
  • Кіз звати Зіта та Гостроріжка, й вони нещодавно разом з власником переїхали до столиці з Харківщини.
  • Кози навіть навчилися переходити дорогу по зебрі й загалом поводяться добре.

Кози паслися біля будівлі МЗС
Кози паслися біля будівлі МЗС / Фото Василя Горбаля

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Зіта й Гостроріжка гуляють Києвом
Зіта й Гостроріжка гуляють Києвом / Скриншот з відео