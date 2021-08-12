Жінка неабияк перелякалась та висловила своє обурення на камеру. Цей інцидент трапився у супермаркеті Ralph's в Портер-ранчо, що у штаті Каліфорнія.

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Тіша Кемпбелл зустріла ведмедя у супермаркеті

Тішу Кемпбелл та інших покупців продуктового магазину налякав незвичний гість супермаркету. На відео 52-річної акторки, яке вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграм, видно, як ведмідь розгулює між полицями з продуктами. Працівники у той час тримались якомога далі від звіра, який досліджував територію. Згодом продавці спробували прогнати звіра зі супермаркету, і це їм вдалось.

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Вже у своїй машині Кемпбелл розповіла, що вона обурена та нажахана, адже ведмідь розгулював у її районі та зайшов у місцевий продуктовий магазин.

Після екскурсії у магазині, ведмідь був помічений того ж дня на автостоянці Walmart, повідомив прессекретар Департаменту рибної та дикої природи Каліфорнії Тім Дейлі. Він також пояснив, що в результаті цього інциденту ніхто не постраждав.

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Працівникам департаменту все ж вдалось знайти звіра. Вони прикріпили вушну мітку, щоб його було легше ідентифікувати, та перевезли до найближчого середовища проживання.