Власниця привчила песика щоразу дзвонити у невеличкий дзвоник, коли тварина хотіла вийти у двір. Це вміння врятувало їй життя.
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Дейзі та її хазяйка мешкають у Каліфорнії. Собака хотіла вийти на прогулянку подвір'ям і сповістила про це.
На щастя, власниця песика на ім'я Кресс подивилася у вікно перед тим, як випустити свою улюбленицю.
У басейні плавала родина ведмедів. Кресс почала знімати диких звірів на відео, а Дейзі в цей момент продовжувала дзвонити у дзвоник і не розуміла, чому її не випускають.
Я не думаю, що вона може вийти прямо зараз, – говорить Кресс на відео.
Зрештою, пухнаста родина вийшла з басейну і спокійно покинула двір.
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Ведмеді плавають у басейні: відео