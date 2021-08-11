Владелица приучила собаку каждый раз звонить в небольшой звонок, когда животное хотело выйти на улицу. Это умение спасло ей жизнь.
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Дейзи и ее хозяйка живут в Калифорнии. Собака хотела выйти на прогулку по двору и сообщила об этом.
К счастью, хозяйка песика, женщина по имени Кресс посмотрела в окно перед тем, как выпустить свою любимицу.
В бассейне плавала семья медведей. Кресс начала снимать диких зверей на видео, а Дейзи в этот момент продолжала звонить в колокольчик и не понимала, почему ее не выпускают.
Я не думаю, что она может выйти прямо сейчас, – говорит Кресс на видео.
В конце концов, пушистая семья вышла из бассейна и спокойно покинула двор.
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