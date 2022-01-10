В експерименті задіяли 18 собак. Усіх посадили в МРТ-сканер та одягнули песикам навушники.
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Собаки розрізняють мову країни, в якій живуть
Тваринам прочитали відомий рядок з дитячої книги "Маленький принц". Це були слова "Найголовнішого очима не побачиш, бачити істину можна тільки серцем".
Спершу цю фразу сказали песикам іспанською, потім угорською мовою. А далі тваринам почали говорити різні нісенітниці.
Собаки у сканері слухали уривок книги різними мовами / Фото Enko Kubinyi / Eotvos Lorand University
Серед піддослідних 2 собаки "знали" іспанську, але ніколи не чули угорську. Ще 16 песиків "знали" угорську, а іспанську зовсім ні.
Під час сканування було помітно, що від знайомої мови мозок собак не сильно активізувався. Сильніше він реагував на незнайому мову. А коли говорили нісенітниці – мозок був найбільш активний.
Це перший вид, який не є приматом, у якого ми змогли виявити здатність розрізняти мови, а також відрізняти природне мовлення від нісенітниці,
– розповів один з дослідників.
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