В експерименті задіяли 18 собак. Усіх посадили в МРТ-сканер та одягнули песикам навушники.

Читайте також Ексклюзивні подарунки для котиків: якою новинкою можна потішити улюбленця

Собаки розрізняють мову країни, в якій живуть

Тваринам прочитали відомий рядок з дитячої книги "Маленький принц". Це були слова "Найголовнішого очима не побачиш, бачити істину можна тільки серцем".

Спершу цю фразу сказали песикам іспанською, потім угорською мовою. А далі тваринам почали говорити різні нісенітниці.

Собаки можуть розуміти різні мови
Собаки у сканері слухали уривок книги різними мовами / Фото Enko Kubinyi / Eotvos Lorand University

Серед піддослідних 2 собаки "знали" іспанську, але ніколи не чули угорську. Ще 16 песиків "знали" угорську, а іспанську зовсім ні.

Під час сканування було помітно, що від знайомої мови мозок собак не сильно активізувався. Сильніше він реагував на незнайому мову. А коли говорили нісенітниці – мозок був найбільш активний.

Це перший вид, який не є приматом, у якого ми змогли виявити здатність розрізняти мови, а також відрізняти природне мовлення від нісенітниці,
– розповів один з дослідників.

Цікаво Найбільш здивований кіт: чим чотирилапий підкорив соцмережі

Найрозумніші собаки у світі

  • Раніше вчені знайшли 6 надрозумних собак, що мають видатні здібності до запам'ятовування.
  • Деякі з них можуть запам'ятати до 100 предметів за 2 місяці.
  • Найрозумнішими породами виявилися вівчарки та бордер-колі.

Собака плив 10 кілометрів річкою Дністер, щоб знайти господарів: дивіться відео