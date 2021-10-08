Дослідники назвали однією із найобдарованіших порід бордер-колі. Для цього науковцям довелося витратити 2 роки на пошук неймовірно розумних собак в усьому світі.
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Що кажуть вчені
- Після 2 років пошуків науковцям вдалося знайти усього 6 надрозумних собак, які мають навички згадування.
- Найрозумнішими породами в результаті дослідження назвали бордер-колі та німецьких вівчарок.
- Деякі собаки можуть запам'ятовувати до 100 предметів протягом 2 місяців.
Найкращі здібності до запам'ятовування виявили бордер-колі / Фото PA
Команда з Університету Етвеша Лоранда в Будапешті, яка проводила дослідження, свідчить, що такий рівень пам'яті дорівнює показникам однорічної дитини.
Але не всі собаки здатні проявляти такі здібності. Більшість чотирилапих можуть вивчити команди, що позначають дії: наприклад, "сидіти" чи "дай лапу". Але запам'ятовувати й не забувати назви предметів можуть тільки окремі песики.
Тільки деякі собаки у світі мають подібні здібності / Фото PA
6 найрозумніших собак і світі
Найрозумнішими собаками стали: Макс з Угорщини, Гайя з Бразилії, Налані з Нідерландів, Скволл із Флориди, Віскі з Норвегії та Ріко з Іспанії.
Усіх їх допустили до участі в експериментах після того, як вони довели, що знають назви не менш ніж 28 іграшок. А деякі песики зуміли показати навіть 100 предметів.
Найрозумніші із собак змогли показати до 100 предметів / Фото PA
Як відбувався експеримент
В будинках господарів собак встановили камери, щоб спостерігати за поведінкою тварин.
Власникам запропонували навчити своїх собак назвам 6 іграшок. Потім їх кількість підвищили до 12.
Собаки вразили дослідників, адже для них вивчити назви нових іграшок зовсім не стало проблемою. Песики робили це легко та заввиграшки.
Найкращі результати продемонстрували бордер-колі. Однак серед розумних песиків також були німецька вівчарка, пекінес, міні-австралійська вівчарка та декілька метисів. Але загалом здатність запам'ятовувати назви предметів трапляється серед собак вкрай рідко.
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Бордер-колі – найдорожчі вівчарки
- Завдяки своєму інтелекту собак породи бордер-колі часто продають за чималі кошти.
- Пса породи бордер-колі з Великої Британії продали за рекордну суму – майже 40 тисяч доларів. Собака має унікальний інтелект і здатна допомагати своєму новому власнику у господарстві.
- А цуценя з рідкісним забарвленням на прізвисько Лессі продали за рекордних 7 600 фунтів (10 тисяч доларів – 24 канал). Лессі стала найдорожчим недресированим цуценям цієї породи.