Дослідники назвали однією із найобдарованіших порід бордер-колі. Для цього науковцям довелося витратити 2 роки на пошук неймовірно розумних собак в усьому світі.

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Що кажуть вчені

Після 2 років пошуків науковцям вдалося знайти усього 6 надрозумних собак, які мають навички згадування. Найрозумнішими породами в результаті дослідження назвали бордер-колі та німецьких вівчарок. Деякі собаки можуть запам'ятовувати до 100 предметів протягом 2 місяців.



Найкращі здібності до запам'ятовування виявили бордер-колі / Фото PA

Команда з Університету Етвеша Лоранда в Будапешті, яка проводила дослідження, свідчить, що такий рівень пам'яті дорівнює показникам однорічної дитини.

Але не всі собаки здатні проявляти такі здібності. Більшість чотирилапих можуть вивчити команди, що позначають дії: наприклад, "сидіти" чи "дай лапу". Але запам'ятовувати й не забувати назви предметів можуть тільки окремі песики.



Тільки деякі собаки у світі мають подібні здібності / Фото PA

6 найрозумніших собак і світі

Найрозумнішими собаками стали: Макс з Угорщини, Гайя з Бразилії, Налані з Нідерландів, Скволл із Флориди, Віскі з Норвегії та Ріко з Іспанії.

Усіх їх допустили до участі в експериментах після того, як вони довели, що знають назви не менш ніж 28 іграшок. А деякі песики зуміли показати навіть 100 предметів.



Найрозумніші із собак змогли показати до 100 предметів / Фото PA

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Як відбувався експеримент

В будинках господарів собак встановили камери, щоб спостерігати за поведінкою тварин.

Власникам запропонували навчити своїх собак назвам 6 іграшок. Потім їх кількість підвищили до 12.

Собаки вразили дослідників, адже для них вивчити назви нових іграшок зовсім не стало проблемою. Песики робили це легко та заввиграшки.

Найкращі результати продемонстрували бордер-колі. Однак серед розумних песиків також були німецька вівчарка, пекінес, міні-австралійська вівчарка та декілька метисів. Але загалом здатність запам'ятовувати назви предметів трапляється серед собак вкрай рідко.

Важливо! Команда Genius Dog Challenge закликає власників собак, які знають назви кількох предметів, зв'язуватися із ними.

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Бордер-колі – найдорожчі вівчарки