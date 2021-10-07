26-річна Кассандра Бержерон опинилася серед добровольців, які допомогли перевезти собак у маленькому літаку. Всього на борту було 27 песиків, а політ тривав близько 45 хвилин.
Цікаво Як можна весело та корисно розважити улюбленого кота
Рятівний політ
Собак різного віку забрали з переповнених притулків в Алабамі. Якби не добровольці та мужній капітан Майкл Янг, цих песиків могли б приспати. А тепер вони отримали шанс на життя та новий дім.
Всюди у літаку були собаки / Скриншот з відео
Як усе відбувалося
Спершу собакам дали трохи меду, щоб їх не нудило в польоті. Потім тваринкам дали побігати й погратися, щоб під час перельоту вони були спокійнішими.
Першими у літак сіли 4 добровольців. Вони не брали з собою ніяких речей – щоб у салон помістилося якомога більше собак.
Потім на борт пустили врятованих тварин. Завданням волонтерів було забезпечити порядок: треба було, щоб собаки не заважали Янгу керувати літаком.
Цуценята намочили волонтерів
Песики добре перенесли політ / Скриншот з відео
Собаки поводили себе на диво спокійно. Тільки деякі цуценята не втрималися і трохи намочили волонтерів. Втім, це зовсім не зіпсувало враження від польоту.
Я була у чистому блаженстві. Я не хотіла приземлятися. Я не могла перестати посміхатися протягом усього часу, – розповідає авторка відео.
Літак, повний песиків: дивіться чудове відео
Дізнайтеся Чому домашнім собакам краще не пити воду з калюж
Що було далі
- Коли літак приземлився, песиків зустріли ще 15 добровольців. Тварин відвезли у різні притулки та організації з порятунку.
- Зараз песиків активно всиновлюють – більша частина з них вже знайшла свій дім.
- Відео, записане Кассандрою для тіктоку, стало супервірусним. Його переглянули вже понад 12 мільйонів людей.