26-летняя Кассандра Бержерон оказалась среди добровольцев, которые помогли перевезти собак в маленьком самолете. Всего на борту было 27 собак, а полет продолжался около 45 минут.

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Спасительный полет

Собак разного возраста забрали из переполненных приютов в Алабаме. Если бы не добровольцы и мужественный капитан Майкл Янг, этих собак могли бы усыпить. А теперь они получили шанс на жизнь и новый дом.



Повсюду в самолете были собаки / Скриншот с видео

Как все происходило

Сначала собакам дали немного меда, чтобы их не тошнило в полете. Затем животным дали побегать и поиграть, чтобы во время перелета они были спокойными.

Первыми в самолет сели 4 добровольцев. Они не брали с собой никаких вещей – чтобы в салон поместилось как можно больше собак.

Затем на борт пустили спасенных животных. Задачей волонтеров было обеспечить порядок: надо было, чтобы собаки не мешали Янгу управлять самолетом.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Щенки намочили волонтеров



Песики хорошо перенесли полет / Скриншот с видео

Собаки вели себя на удивление спокойно. Только некоторые щенки не удержались и немного намочили волонтеров. Впрочем, это совсем не испортило впечатление от полета.

Я была в чистом блаженстве. Я не хотела приземляться. Я не могла перестать улыбаться на протяжении всего времени, – рассказывает автор видео.

Интересно! Капитан Майкл Янг, профессор и пилот Университета Центральной Флориды, возглавляет спасательные полеты для собак из Алабамы. Он помог спасти уже более 7 тысяч собак.

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