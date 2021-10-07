Иногда случается, что собака даже отказывается пить из мисочки, которую ему бережно кладет хозяин. Какого в ред может нанести привычка пить из лужи и как в конце концов отучить любимца от нее, расскажем ниже.

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Почему собакам так нравится пить из лужи

Собаки любят пить дождевую воду, так как она по запаху сильно отличается от воды из-под крана. Пес мгновенно чувствует фтор или хлор, который добавляют в воду. Дождевая же вода, как ему подсказывают рецепторы, – вкусная и чистая.

Более того, дождевая вода для собаки пахнет гораздо интереснее, чем чистая вода из-под крана. Поскольку для собак обоняние – ключевой ориентир, запах воды из лужи вызывает естественное желание ощутить его на вкус.



Вода из лужи гораздо интереснее по запаху / Фото с pixabay

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В чем опасность воды из лужи

В большинстве случаев, если домашняя собака немного попьет из лужи, скорей всего, ничего страшного не произойдет. Важный нюанс: из лужи, которая образовалась с недавнего дождя. Дождевая вода является чистой, пока падает с неба. Ну и пока немного "отлежится" в выбоинах.

Однако, полежав, она непременно загрязняется, и создает в себе мини-экосистему. Со временем в лужах заводятся планктон, улитки, головастики. Туда могут попасть мертвые насекомые, фекалии других животных, песок и листья. А еще и моторное масло от авто, окурки, кожуры апельсинов и многое другое. Этот коктейль может вызвать болезни и диарею.



В этой лужи уже явно поселился мини-мир / Фото с pixabay

Собака рискует заразиться паразитами, бактериями и даже химическими веществами. Основные признаки отравления такой плохой водой подобные обычному пищевому.

Симптомы отравления водой из лужи:

диарея

снижение аппетита

потеря веса;

рвота;

затрудненное дыхание.

Если собака проявляет любой из этих признаков, обратитесь к ветеринару.

Ваше здоровье тоже под угрозой

Позволяя собаке пить дождевую воду, вы также рискуете своим здоровьем. Вполне возможно, что загрязнение с лужи собака передаст контактным путем. Поцелуи, облизывание и совместный отдых – именно так инфекции и бактерии и передаются.



Собака может передать инфекцию от воды хозяину / Фото 24 канала

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Как отучить собаку пить из лужи

Во-первых, предлагайте ей во время прогулки воду из бутылки или миски. Если случается так, как описано в самом начале статьи – останавливайте ее.

Питье из луж: как прекратить

Держите собаку на коротком поводке.

Перед выходом из дома предложите собаке выпить.

Научите ее команде "фу", "оставь".