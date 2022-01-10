В эксперименте задействовали 18 собак. Всех посадили в МРТ-сканер и надели им наушники.

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Собаки различают язык страны, в которой живут

Животным прочитали известную строчку из детской книги "Маленький принц". Это были слова "главного глаза не увидишь, видеть истину можно только сердцем" .

Сначала эту фразу сказали песикам на испанском, потом на венгерском языке. А дальше животным начали говорить разную чепуху.



Собаки в сканере слушали отрывок книги на разных языках / Фото Enko Kubinyi / Eotvos Lorand University

Среди испытуемых 2 собаки "знали" испанский, но никогда не слышали венгерский. Еще 16 собачек "знали" венгерский, а испанский совсем нет.

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Во время сканирования было видно, что от знакомого языка мозг собак не сильно активизировался. Сильнее он реагировал на незнакомый язык. А когда говорили ерунду – мозг был наиболее активен.

Это первый вид, не являющийся приматом, у которого мы смогли выявить способность различать языки, а также отличать естественную речь от чепухи,

– рассказал один из исследователей.

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Самые умные собаки в мире

Ранее ученые обнаружили 6 сверхумных собак, имеющих выдающиеся способности к запоминанию.

Некоторые из них могут запомнить до 100 предметов за 2 месяца.

Самыми умными породами оказались овчарки и бордер-коли.