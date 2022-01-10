Потейто завжди виглядає здивованим через свої незвичайні очі. Коли Ешлі Норлієн побачила цей погляд, то не змогла пройти повз.

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"З якого б кута не дивився Потейто завжди виглядає незвично. А іноді його величезні очі нагадують погляд Кота в чоботях із мультфільму про Шрека", – зазначила Норлієн.

Такої ж думки виявилися й підписники Потейта в інстаграм, яких назбиралися майже 80 тисяч. Вони часто пишуть йому компліменти та дякують за позитивні емоції.

Крім того, люди часто розпитують про здоровʼя кота, адже переконані, що він має якісь хвороби. За словами Ешлі, крім особливого здивованого погляду, Потейто нічим не відрізняється від інших чотирилапих.

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Дивіться фото Потейто з інстаграм:

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

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