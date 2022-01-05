Через рідкісну генетичну аномалію, а саме химеризм, здається, що кішка поєднує у собі "два обличчя".

Цікаво Як зробити так, щоб кіт дав спокій ялинці: розважте улюбленця з ласощами Felix® Party Mix®

Ця особливість виникає тоді, коли два ембріони зливаються разом в утробі матері на ранніх стадіях розвитку. Часто цей стан відбивається на зовнішності тварини або людини, роблячи її дуже незвичайною. Наприклад, може бути різний колір очей, волосся чи шкіри.

Дивіться фото Джері з інстаграм:

"Я зустріла Джері у зоомагазині у 2019 році. Тоді йому було лише 2 місяці. Раніше я любила тільки собак, але коли я побачила Джері, зрозуміла, що котів я теж люблю", – розповіла господиня Джері.

Дівчина зазначила, що улюбленець такий же, як і всі коти – грає, випрошує смаколики, лежить на одязі господарів, бігає ночами кімнатою та полюбляє привертати до себе увагу.

Читайте також Кішка народилася з унікальними "вусами" й стала зіркою соцмереж

"У Джері є молодший брат Тайга. Ця парочка – типові брат із сестрою. "Дрібний" всюди ходить за Джері, чим іноді сильно його дратує. Вони часто сваряться, але завжди миряться", – додала Еріка.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Як харківський кіт Степан став зіркою мережі: дивіться відео