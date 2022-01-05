Из-за редкой генетической аномалии, а именно химеризма, кажется, что кошка сочетает в себе "два лица".

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Эта особенность возникает тогда, когда два эмбриона сливаются вместе в утробе матери на ранних стадиях развития. Часто это состояние отражается на облике животного или человека, делая его очень необычным. Например, может быть разный цвет глаз, волос или кожи.

Смотрите фото Джерри из инстаграм:

"Я встретила Джерри в зоомагазине в 2019 году. Тогда ему было всего 2 месяца. Раньше я любила только собак, но когда я увидела Джерри, поняла, что кошек я тоже люблю", – рассказала хозяйка Джерри.

Девушка отметила, что любимец такой же, как и все кошки – играет, выпрашивает вкусности, лежит на одежде хозяев, бегает по ночам по комнате и любит привлекать к себе внимание.

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"У Джерри есть младший брат Тайга. Эта парочка – типичные брат с сестрой. "Мелкий" всюду ходит за Джерри, чем иногда сильно его раздражает. Они часто ссорятся, но всегда мирятся", – добавила Эрика.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, что способствует их здоровью и благополучию.

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