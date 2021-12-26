Мастаччоли – кошка с "усами". Ей всего 1,4 года, однако она уже успела собрать поклонников в социальных сетях.

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"Самый лучший способ привлечь внимание моей усатой девочки к съемкам – это назвать ее имя или издать странный звук, чтобы она посмотрела. Моя фотопленка заполнена сотнями фотографий, поэтому я могу выбрать даже несколько хороших", – сообщила хозяйка.

Смотрите фото Мастаччоли из инстаграм:

Как стала хозяйкой Мастаччоли

Девушка рассказала, что нашла кошку вместе с ее братьями совсем маленькой. Среди этого семейства только Мастаччоли имела "усы".

"Моя мама поливала свой сад, когда услышала крик котят. Тогда она сразу позвонила мне. Впоследствии я обнаружила, что все четверо котят промокли. Я высушила их и вычистила, а также обманом заманила в огромную будку, чтобы они находились под моим присмотром", – вспомнила девушка.

Смотрите видео с особой кошкой:

Мастаччоли была очень слабой, поэтому хозяйка подкармливала ее. Девушка не сразу заметила "усы". Однако впоследствии ей понравилась эта особенность и она решила оставить кошку себе. Другим малышам девушка нашла семью.

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Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

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