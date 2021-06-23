10 найграйливіших порід собак: опис і фото

Грайливий собака – це улюбленець з тонною енергії, якому не вистачатиме повільної прогулянки підтюпцем. Деякі породи собак настільки люблять активність, що можуть переживати депресію або тривогу, якщо її бракує.

Відповідальний господар, перш ніж обирати певну породу собаки, має добре вивчити її потреби в активності та зіставити їх зі своїм графіком. Пропонуємо перелік найактивніших собак, які обожнюють бігати і гратися.

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Найбільш активні породи собак

Звичайно, кожна собака – це особистість з неповторним характером. Однак є засадничі фактори, які так чи інакше передаються із покоління в покоління, залежно від родоводу. Так, одним із провісників грайливості та любові до ігор є саме порода собаки. Кінологи проаналізували сотні представників порід і зробили висновки про їхню любов до ігор.

​Лабрадор

Лабрадори-ретривери – великі собаки, які люблять усе, що пов'язане з іграми. Вони відомі товариським та стриманим характером, є прекрасними пошуковиками, яких неважко виховати.

Песики цієї породи часто просять побавитися в апорт, коли треба щось приносити. До того ж їхня пристрасть – хлюпання у воді.



Лабрадор – виважений і легко піддається дресурі / Фото з Unsplash

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Боксер

М'язисті та атлетичні боксери стереотипно вважаються бійцівськими собаками. Втім, боксери також популярні улюбленці для великої родини: вони люблять проводити час серед людей, граючись і бігаючи. Їхні переваги – відвага, кмітливість та відданість.

Ця порода – хороший вибір для активної родини зі спортивними хобі. Водночас ці дещо буйні собаки не найкраще підходять для дому з немовлятами, оскільки можуть перезбуджуватися і збивати з ніг малят.



Боксери хоч і є бійцівськими собаками, дуже люблять погратися / Фото з Unsplash

Золотистий ретривер

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут

Жодна порода, мабуть, не характеризує американських сімейних собак більше, ніж золотистий ретривер. Вони віддані та розумні, але також жваві і часто бешкетують.



Ґолден-ретривери дещо жвавіші, ніж лабрадори і люблять більше "дуркувати" / Фото з Unsplash

Подібно до лабрадорів, вони люблять грати у воді, приносити кинуті речі та супроводжувати господарів скрізь. Вони є чудовими супутниками для людей будь-якого віку і уживаються з більшістю інших тварин.

Померанський шпіц

Померанці – це веселі, ласкаві цуценята в маленькій пухнастій упаковці. Якщо вам потрібен дружній компаньйон, який із радістю і швидкістю слідуватиме за вами будь-куди, то шпіци – саме той вибір.

Головна особливість померанського шпіца серед інших згаданих тут порід – компактний маленький розмір. Такий песик добре переносить життя у квартирі і не потребує великого саду для прогулянок.

На противагу Породи собак, з якими не потрібно гуляти



Померанський шпіц – маленька і грайлива собачка / Фото з Unsplash

Австралійська вівчарка

Австралійські вівчарки – одні з найбільш атлетичних порід собак. Вони люблять бігати, стрибати та грати, коли їм випадає така можливість. Австралійці надзвичайно вправні в іграх у фрисбі. Господар, який хоче собі австралійську вівчарку, має бути готовим дати цьому собаці велику фізичну та розумову стимуляцію.



Ця порода була виведена для випасу овець та допомозі скотарям / Фото з Unsplash

Англійський спрингер-спанієль

Рік за роком ця порода входить до 30 найпопулярніших у США, за даними Американського кінологічного клубу. Привітний, веселий та розумний спанієль добре підходить для активної родини.

Вони, як правило, доброзичливі до дітей та домашніх тварин і надзвичайно ласкаві. Втім, господарям варто бути готовими до їхнього високого рівня енергії. Ці спанієлі також схильні до тривоги при розлуці.



Цей тип спанієля дуже доброзичливий і важко переносить розлуку / Фото з Dogtime

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Вельш коргі

Вельш-коргі пемброк – улюблена порода королеви Єлизавети II. Це невисокі та міцні пастуші собаки з великими кроликоподібними вухами і коротким і неповоротким хвостом. Коргі – це розумні, активні та віддані собаки, які є прекрасними компаньйонами та товаришами по роботі.

Ця порода може бути схильна до збільшення ваги та наслідком проблем зі спиною. Однак за належної активності жиру у коргі буде мінімум, адже вони полюблять бігати.



Коргі з радістю поділять з господарем активне хобі / Фото з Unsplash

Джек-рассел-тер'єр

Секрет активності цієї породи у її походженні: джек-расселів вивели через потребу в маленькій, але буйній мисливській собаці, яка могла б, не втомлюючись, переслідувати лисиць у норах.

Це популярні сімейні собаки, котрих люблять за розум та грайливий характер. Джек-рассел-тер'єри можуть бути досить галасливими. Вони нащадки мисливців, тому не підходять для будинків з дрібними гризунами чи птахами.

Більше про цю породу читайте за посиланням.



Джек-рассел-тер'єри не можуть жити без активностей та ігор / Фото з Unsplash

Французький бульдог

Популярність французького бульдога вибухнула за останні роки в основному через їхні веселі і трохи бешкетливі особистості. Їхнє плоске обличчя робить їх схильними до проблем з диханням і легким перегріванням. Втім, це не спиняє любові бульдогів до бігу та активних ігор з фрисбі.



Французькі бульдоги є однією з найпопулярніших порід у США / Фото з Unsplash

Португальський водяний собака

Це робочі собаки, які люблять розваги та ігри. Вони розумні і фантастично активні домашні тварини. Вони ладнають з людьми будь-якого віку і люблять дуркувати і гратися.



Підстрижений португальський водяний собака / Фото з Petslovers

Навчіть свою собаку правильно взаємодіяти та грати з людьми змалечку. Цуценята можуть швидко перетворитися на надмірно буйних та невихованих дорослих собак без соціалізації та навчання.