У Франції виробник відмовився продавати круглі акваріуми: названо причину

AgroBiothers Laboratoire – провідна французька фірма з виготовлення товарів для догляду за тваринами. Вони офіційно відмовилися продавати круглі акваріуми обсягом менш як 15 літрів.

Річ у тім, що золоті рибки неймовірно часто гинуть, мешкаючи в таких місткостях. У природі золоті риби можуть жити до 30 років й виростати завдовжки до 25 сантиметрів. В круглих акваріумах для них замало місця.

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Риби повільно гинуть

AgroBiothers Laboratoire відмовляється продавати круглі місткості для риб. У таких акваріумах недостатня фільтрація води й риби не одержують потрібну кількість кисню.

Чимало людей купляють рибок та круглий акваріум, надихнувшись фотографіями в інтернеті. Риби в таких акваріумах нерідко гинуть протягом перших тижнів або місяців.

Якби вони знали, що це катування – не робили б цього. Риби – соціальні тварини, яким потрібна компанія, достатній простір і чиста вода,

– прокоментував генеральний директор AgroBiothers Маттьє Ламбо.

Деякі країни заборонили круглі акваріуми

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.



В круглих акваріумах риби задихаються / Фото Unsplash

Фахівці стверджують, що золотим рибкам потрібно не менше 25 літрів води в акваріумі на кожну особину. Маленькі круглі акваріуми на 3 – 5 літрів абсолютно не здатні задовольнити цю потребу.

Декілька європейських країн, у тому числі Німеччина, заборонили круглі акваріуми. У Франції немає таких обмежень, тому фірма вирішила самостійно проявити ініціативу й відмовитися від продажу таких місткостей.

Також у Франції планують заборонити продавати тварин в зоомагазинах та використовувати в цирках. Зокрема, з 2023 року у країні заборонять використовувати циркових слонів.

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