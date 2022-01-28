У Франції виробник відмовився продавати круглі акваріуми: названо причину
Джерело:Platforma
AgroBiothers Laboratoire – провідна французька фірма з виготовлення товарів для догляду за тваринами. Вони офіційно відмовилися продавати круглі акваріуми обсягом менш як 15 літрів.
Річ у тім, що золоті рибки неймовірно часто гинуть, мешкаючи в таких місткостях. У природі золоті риби можуть жити до 30 років й виростати завдовжки до 25 сантиметрів. В круглих акваріумах для них замало місця.
Читайте також Старіння кота: яке професійне харчування буде корисним для здоровʼя улюбленця
Риби повільно гинуть
AgroBiothers Laboratoire відмовляється продавати круглі місткості для риб. У таких акваріумах недостатня фільтрація води й риби не одержують потрібну кількість кисню.
Чимало людей купляють рибок та круглий акваріум, надихнувшись фотографіями в інтернеті. Риби в таких акваріумах нерідко гинуть протягом перших тижнів або місяців.
Якби вони знали, що це катування – не робили б цього. Риби – соціальні тварини, яким потрібна компанія, достатній простір і чиста вода,
– прокоментував генеральний директор AgroBiothers Маттьє Ламбо.
Деякі країни заборонили круглі акваріуми
В круглих акваріумах риби задихаються / Фото Unsplash
Фахівці стверджують, що золотим рибкам потрібно не менше 25 літрів води в акваріумі на кожну особину. Маленькі круглі акваріуми на 3 – 5 літрів абсолютно не здатні задовольнити цю потребу.
Декілька європейських країн, у тому числі Німеччина, заборонили круглі акваріуми. У Франції немає таких обмежень, тому фірма вирішила самостійно проявити ініціативу й відмовитися від продажу таких місткостей.
Також у Франції планують заборонити продавати тварин в зоомагазинах та використовувати в цирках. Зокрема, з 2023 року у країні заборонять використовувати циркових слонів.
Цікаво Трапляється вкрай рідко: у Кенії народилися унікальні слоненята-близнюки
У Вінниці живе розумний пелікан Патрік: дивіться відео