Слони-близнюки народжуються тільки в 1 % випадків. Тому довкола малюків виник такий ажіотаж.
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Народження одразу двох слоненят трапляється рідко / Фото Kenya Kwetu / Courtesy
Новонароджених слоненят помітили гіди сафарі у заповіднику Самбуру. Представники природоохоронної організації Save the Elephants розповідають, що зараз триває критичний період для малюків. У мами може просто не вистачити молока на обох.
Двійнята, яких побачили у 2006 році, прожили недовго саме з цієї причини.
Як виглядають слоненята-близнюки: дивіться відео
Скільки триває вагітність слонів
Африканські слони мають найдовший період вагітності з усіх тварин. Вони виношують малюків майже 22 місяці. Самка може народжувати малюків кожних 4 роки.