Згідно із проєктом закону, з 1 січня 2024 року повинна бути заборона на продаж котів і собак в зоомагазинах. Це важливо, адже тварин тримають у надзвичайно несприятливих умовах. Крім того, вбереже людей від імпульсивних покупок.

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Де можна буде взяти собак та котів:

У притулках.

Придбати на спеціалізованих сайтах, чия робота буде жорсткіше контролюватися.

Також людині потрібно буде отримати відповідний "сертифікат знань", аби взяти домашнього улюбленця. Це повинно допомогти відсіяти людей, чий спосіб життя або матеріальне становище не дозволяють завести вихованця.

Забрати тварину можна буде не раніше, ніж через 7 днів після того, як людина, яка отримала сертифікат, вирішить придбати кота або собаку. Це також допоможе відсіяти ще якусь частину тих, хто імпульсивно приймає і швидко змінює рішення.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Крім того, будуть посилені покарання за жорстоке поводження з тваринами. Раніше порушнику загрожувало до 2 років в'язниці та до 30 тисяч євро штрафу. Тепер будуть давати до 5 років в'язниці та до 75 тисяч євро штрафу.

Тварини у цирках

Під заборону потрапить "комерційне використання" диких тварин. Їх придбання та розведення буде заборонено через 2 роки після набрання чинності закону, а їх "робота" в цирках – через 7 років.

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Дресирування вовків і ведмедів потрапить під заборону – через 2 роки.

Заборона тримати дельфінів та інших китоподібних в дельфінаріях – через 5 років.

Розведення норок та інших хутрових звірів, які вирощуються "виключно заради хутра", – заборонено одразу після набрання чинності закону.

Депутати повинні проголосувати за закон 15 листопада 2021 року, а за ними – сенатори.