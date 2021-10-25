Согласно проекту закона, с 1 января 2024 года должен быть запрет на продажу кошек и собак в зоомагазинах. Это важно, ведь животных держат в чрезвычайно неблагоприятных условиях. Кроме того, убережет людей от импульсивных покупок.

Интересно С первого дня и навсегда: 5 гарантий от Friskies® для ваших любимцев

Где можно будет взять собак и кошек:

В приютах.

Купить на специализированных сайтах, чья работа будет жестче контролироваться.

Также человеку нужно будет получить соответствующий "сертификат знаний", чтобы взять домашнего любимца. Это должно помочь отсеять людей, чей образ жизни или материальное положение не позволяют завести питомца.

Забрать животное можно будет не раньше, чем через 7 дней после того, как человек, получивший сертификат, решит приобрести кота или собаку. Это также поможет отсеять еще какую-то часть тех, кто импульсивно принимает и быстро меняет решение.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Кроме того, будут ужесточены наказания за жестокое обращение с животными. Ранее нарушителю грозило до 2 лет тюрьмы и до 30 тысяч евро штрафа. Теперь будут давать до 5 лет тюрьмы и до 75 тысяч евро штрафа.

Животные в цирках

Под запрет попадет "коммерческое использование" диких животных. Их приобретение и разведения будет запрещено через 2 года после вступления в силу закона, а их "работа" в цирках – через 7 лет.

Важно Пожарный спас мастифа, от которого захотели отказаться владельцы

Дрессировка волков и медведей попадет под запрет – через 2 года.

Запрет держать дельфинов и других китообразных в дельфинариях – через 5 лет.

Разведение норок и других меховых зверей, которые выращиваются "исключительно ради меха", – запрещено сразу после вступления в силу закона.

Депутаты должны проголосовать за закон 15 ноября 2021 года, а за ними – сенаторы.