"Будинок престарілих" для слонів став першим у Європі. Він розташований у В'єнні, місцевості в центральній частині Франції. Клімат тут ідеальний для слонів – не надто спекотно, але й не надто холодно.
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Ганді – перший мешканець
Першим слоном у притулку став 52-річний Ганді. Раніше він виступав у цирку в Антверпені, що в Бельгії.
До "будинку престарілих" пускатимуть невеликі групи відвідувачів. Наприклад, школярів на екскурсії. Але подивитися на тварин можна буде тільки здалеку – щоб не порушувати спокій слонів.
Ганді, перший мешканець притулку / Фото Euronews
У Франції заборонять циркових слонів
Така заборона набере чинності з 2023 року. Зараз цирки у всьому світі активно відмовляються від використання тварин. Тому такий притулок стане потрібний чималій кількості тварин.
"Будинок престарілих" зможе вмістити до 10 слонів. Притулок заснували 2 бельгійських ветеринари – Софія та Тоні Гетгебер. Проєкт фінансують коштом пожертв небайдужих людей.
Перший мешканець заходить у свій вольєр / Скриншот з відео
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