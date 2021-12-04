"Будинок престарілих" для слонів став першим у Європі. Він розташований у В'єнні, місцевості в центральній частині Франції. Клімат тут ідеальний для слонів – не надто спекотно, але й не надто холодно.

Дізнайтеся Ідея для подарунка котику на Новий рік: що точно сподобається пухнастому гурману

Ганді – перший мешканець

Першим слоном у притулку став 52-річний Ганді. Раніше він виступав у цирку в Антверпені, що в Бельгії.

До "будинку престарілих" пускатимуть невеликі групи відвідувачів. Наприклад, школярів на екскурсії. Але подивитися на тварин можна буде тільки здалеку – щоб не порушувати спокій слонів.



Ганді, перший мешканець притулку / Фото Euronews

У Франції заборонять циркових слонів

Така заборона набере чинності з 2023 року. Зараз цирки у всьому світі активно відмовляються від використання тварин. Тому такий притулок стане потрібний чималій кількості тварин.

"Будинок престарілих" зможе вмістити до 10 слонів. Притулок заснували 2 бельгійських ветеринари – Софія та Тоні Гетгебер. Проєкт фінансують коштом пожертв небайдужих людей.



Перший мешканець заходить у свій вольєр / Скриншот з відео

Зворушливо Найскладніший випадок: як після зради господаря собаку вчили довіряти людям

Дивіться відео, як виглядає перший дім престарілих для слонів

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.